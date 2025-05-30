盤點Kim Kardashian等5位荷里活美臀女星　附5款臀部保養產品推介

雖然每位女性展現魅力的方式各有不同，但緊實、勻稱的身體曲線，常成為健康美的象徵。



無論是背部線條還是臀部的自然弧度，這些特徵展現了女性的力量與魅力。現在就帶大家盤點5位荷里活公認美臀女星，又該如何擁有美臀？趕緊往下看下去吧！

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荷里活5位美臀巨星 附5款臀部護膚推介（IG@kimkardashian；01製圖）

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1. 安祖蓮娜祖莉

49歲荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）不只是精湛的實力演技，她凍齡的外型也成為媒體關注的焦點，除了美豔臉蛋及招牌雙唇，為她帶來一股獨一無二的魅惑氣息外，擁有169公分高挑身高的安祖蓮娜祖莉，前凸後翹的纖細體態更讓人看不出已是生過3個孩子的媽媽，尤其是她珠圓玉潤的美臀，精巧又翹，飽滿適中的臀型，連女生看了都心動！

2. Beyoncé

美國樂壇的國民天后Beyoncé，20世紀至90年代末，憑著擔任R&B女子組合Destiny's Child的主唱成名，2003年發行個人專輯獲得多項音樂獎項肯定，奠定了她在音樂界的地位。素有「巧克力美人」稱號的Beyoncé，豐盈飽滿的美臀可是在荷里活聞名，且看似緊實的臀型，甩動時又能展現柔美彈性感，難怪能入圍「歷代最美臀部」榜單！

3. Jennifer Lopez

拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）現年55歲，珍妮花露柏絲保養得宜的超狂身材，更是引發不少話題，撩人的S型完美曲線體態，搭配上緊實又翹的性感臀部，儘管年過半百，仍然穩坐「翹臀珍」的封號！

4. Kim Kardashian

說到美臀，怎麼能不提及Kim Kardashian，憑著家族真人秀《Keeping Up With The Kardashians》走紅，精緻深邃五官及前凸後翹的曲線身材，可是時下女性追隨的對象，尤其是她火辣性感的飽滿翹臀，每每出席各大場合，都會成為鎂光燈焦點，雖然經常被外界懷疑美臀是靠醫美及修圖達成，但她私下為了維持這身完美曲線身材，也是花費不少功夫在鍛鍊上呢！

5. 施嘉莉祖安遜

美國女演員施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）憑著漫威超級英雄角色電影《黑寡婦》（Black Widow）人氣爆紅，除了劇中霸氣帥勁的形象深受大批影迷喜愛外，她美豔外型及婀娜多姿的完美身材曲線，更是辣到男女通殺，尤其是身穿黑寡婦黑色皮製緊身戰袍的時候，將她的臀型完美展現，而且她的臀型不只飽滿精巧，還能明顯看到微笑線條，是許多女性嚮往的美臀之一！

看完5位美臀女星後，是不是也很想擁有呢？除了日常臀部鍛鍊必須勤做外，臀部的保養也不能少，養成保養臀部的習慣，臀部肌膚才會保持彈性抗老！以下就來推薦5款美臀保養好物給大家，趕緊選一款保養你的屁屁吧！

5款美臀保養好物推薦

1. elemental herbology——Zest Sugar Body Polish

成分蘊含大麻籽、奇亞籽、沙棘果等超級食物萃取的天然植物油，滋養肌膚同時持續保水。使用細緻的糖粒軟化老廢角質，煥發肌膚自然健康光彩。更添加甜橙、迷迭香等天然精油，散發提振身心的愉悅香氣。

2. HOMY ROSY——無瑕彈潤淨痘QQ翹臀膜

這款臀膜專為臀部暗沉粗糙肌膚打造，主要添加天然有機專利成份，包括玻尿酸鈉、分餾椰子油、醣基海藻醣、雷公根萃取、維他命B3衍生物及熊果素，能促進角質更新改善暗沉粗糙，長期使用後，臀部肌膚也能達到幾陣光滑，另外面膜紙採用台灣製造水織布，完美包覆美臀，使精華液吸收更徹底！

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3. Peach up——u cute小球藻極致保濕修護

Peach up共推出四款不同功效的臀膜，其中最推薦的就是保濕修護款，添加多重玻尿酸和小球藻，給予臀肌深層補水及長效鎖水，醣基海藻糖、海藻糖、維他命B5等植物性萃取成分還能滋養乾敏、降低刺激反應。

4. bamford——鼠尾草身體乳

富含多醣體的有機蘆薈，提供肌膚保水度，恢復水嫩活力，摩洛哥堅果油、甜杏仁油、乳油木果脂三種不同質地比例的油脂組合，有效滋養鎖水，每天洗完澡塗抹於臀部，並搭配按摩拉提，即可達到緊實彈性。

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5. BOTANIST——植物性夏季身體噴霧

用清爽的白茶柑橘香氣為夏日肌膚清爽降溫，輕巧方便可隨身攜帶的身體噴霧，隨時隨地優雅地穿著白茶香，以清爽薄荷涼感掃除夏季的粘膩悶熱，配方中的馬魯拉果仁油與日本茶籽油，可為肌膚快速補充水分並感到柔滑，外出旅遊想要滋養臀部肌膚，噴灑一下即可立即補充水分！

看完5位荷里活美臀女星後，不曉得大家覺得最喜歡的臀型是哪一位呢？炎炎夏日，想穿短褲卻覺得臀部條件不夠好？不妨參考看看上述推薦的5款美臀保養推薦吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】