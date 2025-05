盤點Kim Kardashian等5位荷里活美臀女星　附5款臀部保養產品推介

雖然每位女性展現魅力的方式各有不同,但緊實、勻稱的身體曲線,常成為健康美的象徵。



無論是背部線條還是臀部的自然弧度,這些特徵展現了女性的力量與魅力。現在就帶大家盤點5位荷里活公認美臀女星,又該如何擁有美臀?趕緊往下看下去吧!

5大荷里活著名美臀女星盤點,加碼5款臀部護理好物令你擁有女星同款細滑翹臀(點擊放大瀏覽)▼▼▼

荷里活5位美臀巨星 附5款臀部護膚推介(IG@kimkardashian;01製圖)

+ 29

1. 安祖蓮娜祖莉

49歲荷里活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)不只是精湛的實力演技,她凍齡的外型也成為媒體關注的焦點,除了美豔臉蛋及招牌雙唇,為她帶來一股獨一無二的魅惑氣息外,擁有169公分高挑身高的安祖蓮娜祖莉,前凸後翹的纖細體態更讓人看不出已是生過3個孩子的媽媽,尤其是她珠圓玉潤的美臀,精巧又翹,飽滿適中的臀型,連女生看了都心動!

2. Beyoncé

美國樂壇的國民天后Beyoncé,20世紀至90年代末,憑著擔任R&B女子組合Destiny's Child的主唱成名,2003年發行個人專輯獲得多項音樂獎項肯定,奠定了她在音樂界的地位。素有「巧克力美人」稱號的Beyoncé,豐盈飽滿的美臀可是在荷里活聞名,且看似緊實的臀型,甩動時又能展現柔美彈性感,難怪能入圍「歷代最美臀部」榜單!

3. Jennifer Lopez

拉丁天后Jennifer Lopez(JLo)現年55歲,珍妮花露柏絲保養得宜的超狂身材,更是引發不少話題,撩人的S型完美曲線體態,搭配上緊實又翹的性感臀部,儘管年過半百,仍然穩坐「翹臀珍」的封號!

4. Kim Kardashian

說到美臀,怎麼能不提及Kim Kardashian,憑著家族真人秀《Keeping Up With The Kardashians》走紅,精緻深邃五官及前凸後翹的曲線身材,可是時下女性追隨的對象,尤其是她火辣性感的飽滿翹臀,每每出席各大場合,都會成為鎂光燈焦點,雖然經常被外界懷疑美臀是靠醫美及修圖達成,但她私下為了維持這身完美曲線身材,也是花費不少功夫在鍛鍊上呢!

5. 施嘉莉祖安遜

美國女演員施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)憑著漫威超級英雄角色電影《黑寡婦》(Black Widow)人氣爆紅,除了劇中霸氣帥勁的形象深受大批影迷喜愛外,她美豔外型及婀娜多姿的完美身材曲線,更是辣到男女通殺,尤其是身穿黑寡婦黑色皮製緊身戰袍的時候,將她的臀型完美展現,而且她的臀型不只飽滿精巧,還能明顯看到微笑線條,是許多女性嚮往的美臀之一!

看完5位美臀女星後,是不是也很想擁有呢?除了日常臀部鍛鍊必須勤做外,臀部的保養也不能少,養成保養臀部的習慣,臀部肌膚才會保持彈性抗老!以下就來推薦5款美臀保養好物給大家,趕緊選一款保養你的屁屁吧!

5款美臀保養好物推薦

1. elemental herbology——Zest Sugar Body Polish

成分蘊含大麻籽、奇亞籽、沙棘果等超級食物萃取的天然植物油,滋養肌膚同時持續保水。使用細緻的糖粒軟化老廢角質,煥發肌膚自然健康光彩。更添加甜橙、迷迭香等天然精油,散發提振身心的愉悅香氣。

2. HOMY ROSY——無瑕彈潤淨痘QQ翹臀膜

這款臀膜專為臀部暗沉粗糙肌膚打造,主要添加天然有機專利成份,包括玻尿酸鈉、分餾椰子油、醣基海藻醣、雷公根萃取、維他命B3衍生物及熊果素,能促進角質更新改善暗沉粗糙,長期使用後,臀部肌膚也能達到幾陣光滑,另外面膜紙採用台灣製造水織布,完美包覆美臀,使精華液吸收更徹底!

同場加映:搞錯防曬順序=白擦!擦後等「這時間」再補最佳 3款護膚防曬推介(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 21

3. Peach up——u cute小球藻極致保濕修護

Peach up共推出四款不同功效的臀膜,其中最推薦的就是保濕修護款,添加多重玻尿酸和小球藻,給予臀肌深層補水及長效鎖水,醣基海藻糖、海藻糖、維他命B5等植物性萃取成分還能滋養乾敏、降低刺激反應。

4. bamford——鼠尾草身體乳

富含多醣體的有機蘆薈,提供肌膚保水度,恢復水嫩活力,摩洛哥堅果油、甜杏仁油、乳油木果脂三種不同質地比例的油脂組合,有效滋養鎖水,每天洗完澡塗抹於臀部,並搭配按摩拉提,即可達到緊實彈性。

同場加映:好腳相可三代致富?貴婦靠3招保養足部 附4款護足霜、磨砂膏推薦(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 14

5. BOTANIST——植物性夏季身體噴霧

用清爽的白茶柑橘香氣為夏日肌膚清爽降溫,輕巧方便可隨身攜帶的身體噴霧,隨時隨地優雅地穿著白茶香,以清爽薄荷涼感掃除夏季的粘膩悶熱,配方中的馬魯拉果仁油與日本茶籽油,可為肌膚快速補充水分並感到柔滑,外出旅遊想要滋養臀部肌膚,噴灑一下即可立即補充水分!

看完5位荷里活美臀女星後,不曉得大家覺得最喜歡的臀型是哪一位呢?炎炎夏日,想穿短褲卻覺得臀部條件不夠好?不妨參考看看上述推薦的5款美臀保養推薦吧!

延伸閱讀:

林莎 5 大魅力解析:清淡妝容純真爆發、窈窕身材靠泡出來的!

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】