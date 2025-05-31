周華健34歲兒周厚安秘婚　甜蜜告白「我們很幸福」IG曬新娘背影照

周華健的兒子周厚安傳出結婚喜訊，根據《鏡報》報導，他已與華人女友低調完婚，計畫在6月展開蜜月之旅；他今（30日）PO文證實這個喜訊，還放上新娘的背影照，表示：「我們真的很幸福！」



周厚安發文寫下：「我們真的很幸福，婚禮也辦得很簡單，只有雙方最好的朋友和彼此的家人在場。現在我們準備要去度蜜月了，準備要開始我們下半輩子的生活。希望大家都幸福健康，也希望大家都可以找到那一位讓你成長，讓你幸福，讓你開心的另一半。」短短105字道盡幸福感。

周厚安與華人女友低調完婚。（IG@chau.houan）

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他是美國混血兒，與歌手爸爸周華健不同，他選擇以演員身份出道；曾參與多部台劇包括《斯卡羅》、《聽海湧》等，演技備受肯定，也曾登上大銀幕演出魏德聖執導的電影《BIG》。

在表演事業上，周厚安雖然走出自己的一片天，但遇到問題時仍會向父親請教。他曾在演出歌舞類舞台劇《妃比尋常笑》時，特地向周華健討教歌唱技巧。此外，當周華健在舞台上滑倒時，周厚安也曾代父出席活動向大眾報平安，展現父子情深。

周華健與兒子周厚安合照。（FB@周華健）

根據《鏡報》報導，周厚安其實已結婚一段時間，原本打算找適當時機公布喜訊，沒想到消息提前曝光，64歲的周華健也朝當爺爺之路更邁進一步。

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