50歲資深男團成員被傳欺凌拍檔又逼工作人員全裸　前隊友出面回應

日本STARTO娛樂旗下老牌男團TOKIO成員國分太一日前爆出有「違紀行為」，因而遭招牌節目《THE！鐵腕！DASH！！》踢出，本人宣布無限期停止活動。然而從電視台到經紀公司，沒有任何單位說得清國分太一到底幹了甚麼好事，只能任由日本媒體私下追蹤。《週刊文春》則追蹤到國分太一疑似逼節目人員裸泳，甚至還爆出欺凌同團成員松岡昌宏，前團員山口達也出面受訪了。



國分太一早前宣布無限期停止活動。（X@tokioinc_taichi）

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《週刊文春》採訪到曾跟國分太一合作的電視台工作人員，首先是某音樂節目的音效組人員，他透露：「只要不是在國分太一想要的時間點遞上咪高峰，他就會很明顯一臉不爽，在TOKIO中他是給人感覺最差的。」另一位前尊尼Jr.表示：

「最溫柔的前輩是松岡昌宏，我離開公司後他還是有來看我表演。討厭的前輩就是國分太一，他會故意捉弄後輩。」



不過面對同為綜藝路線的前輩中居正廣，則相當「體貼」會算好用完餐的時間點幫忙叫計程車，因此被批「簡直王牌業務」。另外，國分太一2015年跟交往7年的TBS電視台導播結婚，也有人透露或許是因為長跑太久才結婚，雙方感情不太甜蜜，甚至才剛新婚國分太一就主動跟一起聚餐的女性搭訕並索取聯絡方式，還曾嘻皮笑臉表示：「跟一般女性結婚就會蔚為佳話呢。」慶幸自己沒有向女演員出手。

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由於播出《DASH》的日本電視台社長福田博之日前在記者會上不斷跳針，稱基於私隱考量無法對外公開國分太一「違紀行為」的任何詳情，日本媒體乾脆向各大節目的工作人員打探出事原因。國分太一手邊還有一檔做了17年的長壽節目《男子飯》，一位現場工作人員就爆料：

「每年夏天都會播出露營特別節目，但每次錄影國分太一都會一直騷擾。」



工作人員進一步透露：「助導之類的年輕男性工作人員在拍攝現場稍微喘口氣休息的時候，國分太一就會說『你是不是脫掉比較好？』工作人員在現場氣氛的驅使之下，只能當場脫到全裸，甚至被逼在河裡游泳，飽受屈辱，當然現場也有女性工作人員。」國分太一甚至還是跟製作公司的老闆一起搞「昭和體育風格活動」，對當事人而言則是純粹的欺凌，這也讓該工作人員抱怨：

「就氣氛來說，根本沒有人敢對藝人、節目的老大說什麼，國分先生態度強勢，節目組的離職率也很高。」



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這位工作人員加碼爆料：

「山口達也會跟國分先生一起謀劃要怎麼耍松岡昌宏，在錄影棚刻意讓松岡先生出糗，只能說非常陰險，居然能對好朋友做出這種事。工作人員之間也普遍認為國分先生很麻煩，要多加注意。」



《週刊文春》為此就採訪到山口達也，首先被問到是否跟國分太一聯手欺負松岡昌宏，對此他表示：「因為是做電視節目嘛，所以會先說好『今天要這樣進行喔』，大家也都很專業，我至今仍對松岡昌宏懷抱情誼。」至於國分太一是否有任何騷擾的跡象，山口達也則為過去戰友緩頰：

「我沒有這方面的印象。說起來職場欺凌這種體質，我想我才是比較有這種傾向的，因為我滿嚴格的，如果有人沒做好，我就會以專業立場非常嚴格指教。」



山口達也。（X@yamaguchi_inc）

山口達也亦繼續舉例：

「比方說工作人員沒做好準備，或是在錄影的時候工作人員曲解了藝人想做的事情，還要求我們用其他方式做，我就會強力反駁，如果對方說這就是職場欺凌，那我也沒辦法。至於太一的部分我不太清楚，但我想看過的人都會覺得他是最專業的。」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】