打181次牛奶針又索K　38歲娛圈毒王緩刑2年　非法用藥細節曝光

韓星劉亞仁因涉嫌長期非法施用多種麻醉藥物與吸食大麻，最終被判處有期徒刑1年，緩刑2年並處以罰金200萬韓元。



劉亞仁被控在2020年9月至2022年3月期間，以美容手術為藉口，在首爾多家醫療機構共施打了181次麻醉藥劑，包括高達9,635.7毫升的異丙酚（Propofol、俗稱牛奶針），以及咪達唑侖、氯胺酮（俗稱K仔）、雷米咪唑侖等其他成份。而據韓媒《韓聯社》報導，韓國最高法院昨（3日）做出最終判決，維持原審對劉亞仁違反《麻藥類管理法》的判決結果。

韓星劉亞仁因涉嫌長期非法施用多種麻醉藥物與吸食大麻，最終被判處有期徒刑1年，緩刑2年並處以罰金200萬韓元。（IG@hongsick）

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此外，劉亞仁還於2021年5月至2023年8月期間，非法使用他人名義取得超過1,100顆兩種安眠藥，並於2023年1月在美國與同伴吸食大麻，甚至勸誘他人吸食。

最高法院維持了原審對於教唆銷毀手機證據（涉嫌毀滅證據）以及教唆他人吸食大麻的無罪判決。

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劉亞仁方面在審理期間主張身為公眾人物長期承受壓力，導致罹患抑鬱與恐慌障礙，才會逐漸對麻醉劑產生依賴性。

劉亞仁2023年9月在一審被判刑1年並當庭拘捕，但今年2月二審，當時法院考量他長期患有失眠與抑鬱症，並已努力克服藥物依賴，無再犯之虞，改判緩刑，因此獲釋。與劉亞仁共同涉案、曾在美國與他一同吸食大麻的崔姓男子（34歲）則獲判有期徒刑8個月，緩刑2年。

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