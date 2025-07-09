失魂星二代舊年拳賽被打到臉腫 63歲星媽認：是我阻止他再參賽
撰文：聯合新聞網
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孫安佐今年4月初退伍後重新開始工作，還接下「拳願之星」第二季，不過6月被網友目擊到獨自一人茫然站在街頭，上半身沒穿衣服，下半身穿著褲子與拖鞋，手上則纏著蹦帶，精神狀態看起來不佳，隨後經理人也證實目前孫安佐狀態比較不好，之後更宣佈暫時停工，如今現況媽媽狄鶯也出面回應。
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孫安佐暫時停工後，經理人也透露他有失眠的情況，可能是因為壓力太大造成，目前也退出「拳願」比賽，父母狄鶯、孫鵬都陪伴在身邊，關心孫安佐的狀況，如今停工已超過一周，狄鶯向「三立新聞網」透露孫安佐目前況狀很好，也自爆是她不讓兒子參加拳賽，被問道原因，狄鶯很直率的回應：
「沒有為什麼！」
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孫安佐去年受邀參加「拳願之星」比賽，與「台中燒打雞」韓森對決，結果慘敗被打得鼻青臉腫，但他比賽時的努力態度與奮戰精神，則被網友及對手稱讚，今年「拳願之星」再度邀請孫安佐參加第2季比賽，無奈最後沒能成功。
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