獵金遊戲｜劉德華罕談12歲女兒 劉向蕙向同學「曬爸」竟無人相信
撰文：中天新聞網
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劉德華日前為宣傳新電影《獵金·遊戲》接受電影頻道專訪時，罕見分享了12歲女兒劉向蕙在學校「曬爸」的趣事，引發外界關注。
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63歲的劉德華在專訪中透露，女兒劉向蕙曾在學校向同學表示「我爸爸是劉德華」，但同學們都不相信，主持人問：「那女兒有要求你來給她證明一下嗎？」他回：「好玩而已。」考慮到可能會引起騷動，因此作罷。
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劉德華在訪談中也分享了自己粉絲群的特色：「現在我歌迷會（後援會）有幾個月大的會員，年齡最大是92歲，年齡層很寬，他們都是一家人來看我，這種感覺很奇妙。」他表示，當聽到有歌迷說從3歲就喜歡他時，他會去思考3歲幼兒對明星的認知，認為可能只是在那時就「知道」劉德華這個人。
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一向低調保護家人的劉德華，在帶女兒外出時會希望外界不要特意關注，給予女兒隱私空間。不過，去年（2024年）劉向蕙曾現身父親在香港紅磡體育館舉辦的演唱會，當時僅憑一雙水汪汪大眼就被現場歌迷認出。據了解，劉向蕙的同學也在演唱會現場，這似乎成為了最好的「天王老爸」身份證明。
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