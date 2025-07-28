TVB一線小生花旦曾是多年鄰居　住沙角邨同一棟大廈十年從未偶遇

黃宗澤和楊茜堯同樣都是TVB出身的演員，雖然兩人同樣是在1999年加入TVB，也幾乎是同一時期在TVB開始演藝生涯，但事實上他們除了2006年的《賭城風雲》和2008年的《溏心風暴之家好月圓》裡有過合作之外，幾乎沒有任何的交集，但誰也不知道的是，原來他們在正式入行前就已經是同住一棟大廈的鄰居！？



日前，黃宗澤、羅子溢（羅仲謙）、丁子朗和蔡潔等人為新劇《執法者們》作客YouTube頻道《絲打圍爐》訪談節目，期間黃宗澤就有聊到關於羅子溢的老婆楊茜堯（楊怡），和黃宗澤在入行前曾是多年的鄰居。他依稀記得當時他住在8樓，而楊茜堯的家就在14樓，兩人都住在沙角邨同一棟大廈，並且還使用同一部電梯出入大廈，但過去十多年來卻一次都沒遇見過！

黃宗澤就有聊到關於羅子溢的老婆楊茜堯（楊怡），和黃宗澤在入行前曾是多年的鄰居。（截圖）

他依稀記得當時他住在8樓，而楊茜堯的家就在14樓，兩人都住在沙角邨同一棟大廈，並且還使用同一部電梯出入大廈，但過去十多年來卻一次都沒遇見過！（截圖）

他依稀記得當時他住在8樓，而楊茜堯的家就在14樓，兩人都住在沙角邨同一棟大廈，並且還使用同一部電梯出入大廈，但過去十多年來卻一次都沒遇見過！（截圖）

後來當他們入行、在TVB認識後，聊起自己住在沙角邨的某棟大廈時，他們都嚇到了——這麼會有這麼巧的事情啊！這神奇的巧合就連主持人都忍不住開玩笑說：

「十多年來都沒遇過？你不回家的嗎」

「你不常回家，所以你沒辦法碰到她」！



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雖然黃宗澤和楊茜堯同樣都是TVB演員出身，也曾是TVB力捧的一線演員，但他們真正合作過的作品其實屈指可數，只是沒想到兩人戲外的緣份竟然如此之深！如今兩人都已離開TVB，楊茜堯婚後專注家庭作品銳減，而黃宗澤近幾年也把工作重心轉移到中國內地，就是不知道未來他們有沒有可能蹲到他們的一次合作呢？

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