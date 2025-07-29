折腰短劇版卡士曝光　岳雨婷飾演小喬　男主角則是流星花園的他

古裝陸劇《折腰》播出時掀起熱烈迴響，男女主角劉宇寧、宋祖兒人氣再度往上飆漲。而《折腰》5月傳出要拍短劇的消息，然而遲遲未定選角，近日製片人終於官宣，女主角「小喬」是陸網力推的岳雨婷，男主角「魏劭」的名字令陸網傻眼了！



《折腰》短劇版於7月25日官宣男女主角，岳雨婷確定接演女主角「小喬」。她現年24歲，身高168厘米，擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，在短劇界還沒有簽約經紀公司，表演工作靠自己打理。她在網友大力推薦下被劇組邀約試鏡，在此之前，已經演出超過55部短劇代表作，其中宮鬥題材的《攻心為上》、《將軍府茶香四溢》、《重生寵妾進階錄》都深獲好評，近期新作《雙面權臣暗戀我》播放量突破10億。

岳雨婷確定接演女主角「小喬」。（微博＠岳雨婷）

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而飾演短劇版「魏劭」的是28歲的吳希澤。他擁有186高挑身材，2017年被台灣製作人柴智屏選中，在陸版《流星花園》飾演「西門彥」而出道，並與王鶴棣、官鴻和梁靖康等人組成「中國版F4」。他近年持續在長劇打拼，曾在《惜花芷》飾演女主角無緣的未婚夫「沈淇」、在現代偶像劇《愛你》飾演女主角的富二代前男友。而他從長劇轉換跑道來演短劇，被期待選角已久的網友批評「一點都不像將軍」、「長得是不能在短國火的長相」、「長得好無聊……也沒啥氣勢」、「他哪有一點梟雄氣啊」。還有部份網友評論：

「他也算有姓名，還沒岳雨婷有名。」



飾演短劇版「魏劭」的是28歲的吳希澤。（微博＠吳希澤）

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《折腰》改編自「晉江文學城」作者蓬萊客的同名小說，原作主題結合重生、穿越、替嫁，描述群雄割據的時代，穿越重生的女主角「小喬」代替姊姊嫁給仇家家主「魏劭」，展開一段先婚後愛的故事。原作屬於美人妻與梟雄的組合，長劇則強調戰爭權謀與婚後生愛，短劇尺度近來較長劇大，不少網友期待短劇能盡量還原小說情節。而短劇拍攝團隊曾回應，會把重點放在男女主角感情戲，與長劇會有不同。

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