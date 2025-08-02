陸娛圈影視寒冬「他」兩年零工作終復工　曾憑小美好爆紅榮升一哥

大陸娛樂圈陷入「影視寒冬」，新戲開鏡率降低，演員頻傳失業，其中因《致我們單純的小美好》爆紅的男星胡一天，傳出已經近2年沒工作。他的工作室發表8月行程，透露「新劇進組」，這也是繼前部戲《惜花芷》煞科至今700天，終於有接新劇消息，粉絲激動形容：「世界上最偉大的四個字出現了！」



胡一天因《小美好》爆紅，當時是知名影視公司「華策」旗下演員，更被稱為「華策一哥」，2023年3月宣布離開華策。而他2023年8月27日拍攝《惜花芷》煞科，隨後再也沒有接拍新劇的消息，面對粉絲多次詢問工作安排，他也以「退休了」、「換工作」等自嘲回應，直到今年7月初，他現身機場時直接開口說「退休了！退休了」震驚陸網，還被挖出曾公開表態「我其實挺便宜的」，微博相關話題閱讀量突破1.2億。

胡一天隔700天終於有新劇拍。（微博@胡一天啊）

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其實胡一天仍有商務工作，不過近兩年沒戲接頻上熱搜，直到接到《天才女友》劇組邀約，該劇女主角是田曦薇，劇集改編自素光同名小說，描述天才少女與學霸青梅竹馬從實習時期一路成長到婚姻的青春戀愛故事。外界一度質疑他又演學霸，另一派網友則認為有新劇已經很好了。

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《天才女友》預計於青島取景拍攝，胡一天工作室發表8。月行程，內容提及「新劇進組」，並配發文「紅磚綠瓦，碧海揚帆，一段新旅程，八月見」，暗示拍攝地點。網友紛紛留言:

「我終於看見哪行字了，欣慰，祝拍戲順利」

「世界上最偉大的四個字出現了」

「終於等到你~~順順利利」。



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