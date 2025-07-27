Netflix及Disney+8月片單　馬東石《十二使者》硬撼《星期三2》

七月還在劇荒嗎？隨著八月有多部必追好戲上架，片單不斷的更新，八月的你不會再有不知道追哪部劇的煩惱啦～除了先前討論度極高的《星期三》（Wednesday）第二季即將上架，還有戀愛實境秀《尋找絕配情人: 第3季》（Perfect Match），以及粉絲等了快五個月的《劇場版物怪：第2章：火鼠》。還不快把日期記下來，千萬不要錯過《網路溫度計DailyView》幫您整理Netflix的新片片單！



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美劇《星期三》第2季 第1部 8/6 Netflix上架

詭譎古怪的星期三阿達（Jenna Ortega飾）即將回到奈落學院（Nevermore Academy）！這次，她的靈能力突然不管用了，因此她必須想辦法找回原本的靈力，否則依妮與奈落學院眾人就得面對致命後果。本季的星期三必須周旋於家人、朋友和老對頭之間，展開歡樂、黑暗、怪誕、混亂的新學年。憑藉已成招牌的犀利機鋒與冷面魅力，星期三將再度涉入毛骨悚然的超自然新謎團！而Netflix在臉書釋出消息後，不禁讓網友網友留言：

「終於等到星期三了！」

「期待星期三第二季」。



韓劇《十二使者》8/23 Disney+上架

由《永恆族》（Eternals）馬東石、朴炯植主演，故事講述守護者與邪靈間的生死搏鬥。很久以前，十二位生肖守護者為了拯救人類與邪靈展開最後一戰，經歷慘痛的犧牲後，邪惡勢力終被封印、人類得以延續繁榮。如今，僅存的幾位守護者隱身於日常生活中，從事各種工作默默保護人們。然而，當古老的邪靈再度蠢蠢欲動，十二守護者將在領袖泰山（暫譯） 的號召下重新集結，拯救現代首爾與整個韓國免於黑暗吞噬。

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韓劇《暴君的廚師》8/23 Netflix上架

一位廚師、一位暴君、一場皇家鬧劇——Netflix即將推出一檔充滿韓式愛情喜劇的新影集。由林潤娥（《歡迎來到王之國》、《黑話律師》）與新生代演員李彩玟（《浪漫速成班》、《High Cookie》）主演，《暴君的廚師》穿梭於現代與古代，講述法式料理出身、正值事業巔峰的完美主義廚師延志永（林潤娥 飾），某天意外穿越回過去，來到王宮之中。她被迫為性情乖張、脾氣火爆的暴君燕熙君（李彩玟 飾）掌廚——這位君王擁有刁鑽味蕾與致命脾氣。

韓劇《夢想成為律師的律師們》8/2 Netflix上架

喜歡律政劇的你一定不能錯過！《夢想成為律師的律師們》主角是初入職場的年輕律師，由鄭彩娟飾演並具備堅強邏輯力與正義感。不過她的社交能力薄弱，甫入韓國菁英律師事務所便遭到高壓的職場文化與辦案考驗。她被指派與韓律師（李陣郁 飾）搭檔，李陣郁是事務所的王牌之一，個性冷靜、紀律嚴格，對新人毫不寬容。兩人從互相看不順眼開始，逐漸在案件與危機處理當中建立信任與合作默契，成為互相依靠的法律夥伴。這是身負強烈正義感的年輕新手律師加入頂尖事務所，在冷酷又嚴格的上司手下，學習應對複雜的法律世界的故事。

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實境秀《尋找絕配情人: 第3季》8/1 Netflix上架

之前討論度超高的戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰》你看了嗎？如果你也喜歡這類型的節目，那這部你一定要看！《尋找絕配情人》這部火熱的約會競賽節目邀請來自 Netflix 實境節目宇宙裡最火紅的單身之星和其他人氣節目的單身男女，且看他們爭奇鬥艷並使出渾身解數，要找到長久穩定的最佳絕配。大夥爭相培養感情之際，最契合的情侶將能巧扮紅娘，拆散其他情侶，並指派他們跟受邀來到別墅的單身新人約會去。此舉會巧結良緣，還是引發混亂？這趟誇張旅程由Nick Lachey主持，充滿算計與約會，最終只有一對愛侶能登上《尋找絕配情人》的冠軍寶座！

動畫電影《劇場版物怪：第2章》8/14 Netflix上架

《劇場版物怪：第2章：火鼠》於2025年3月14日在日本上映，下個月就要在Netflix上架了！這次的劇情是，家族鬥爭、內心動盪與熊熊妒火點燃了惡靈的怒火，使江戶後宮面臨新危機，賣藥郎只好再度出馬。在Netflix官方釋出消息後，網友也激動表示「火鼠！等了快5個月終於！」「物怪火鼠！超讚的啦！」

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