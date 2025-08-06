雙影后擔正Netflix劇公開全新預告　聯手展開不惜代價的私刑復仇

由影后舒淇、李心潔領銜主演的Netflix台劇《回魂計》將於10月播出，9日釋出首支前導預告。舒淇興奮表示：「我拿到劇本的時候，就覺得這是一個很有突破的戲。」李心潔則說：「從來沒有遇到過這麼刺激，有點瘋狂又深刻的女性題材，我自己演得很過癮。」



在日前曝光的前導預告中，死刑犯張士凱（傅孟柏 飾）被綁在刑台上準備執行處決，現場氣氛凝重，母親悅心（鍾欣凌 飾）帶著複雜而詭譎的微笑，受害者家屬汪慧君（舒淇 飾）與趙靜（李心潔 飾）則表情冷峻，注視著處刑的過程，就在片刻之間，死刑便執行完畢，汪慧君的一句：「就這麼結束了？」道出身為受害者家屬心中的不甘與憤怒，諷刺的是，接受死刑對張士凱來說似乎並不是種懲罰，而是種獎賞與解脫。

由影后舒淇、李心潔領銜主演的Netflix台劇《回魂計》將於10月播出。（《回魂計》劇照）

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劇中飾演李心潔女兒的方郁婷，撕心裂肺的哭著向母親求援，令人看得心碎不已，而不甘就此接受這般結局的兩位母親，選擇挺身而出、聯手展開另一段不惜代價的私刑復仇。

透過神秘的復活儀式，慧君與趙靜將張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七天，在這短暫的時間內，他不再是自由之身，而是成為她們復仇計劃的棋子，遭受嚴酷的折磨與審判。而同為受害者家屬之一的黃宜臻（賈靜雯 飾），是一名專業冷靜的律師，代表受害者家屬處理訴訟事宜，得知張士凱死而復生的消息也震驚不已，直問：

「妳們對他做了什麼？」



賈靜雯為《回魂計》作特別演出。（《回魂計》劇照）

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預告畫面中，張士凱痛苦掙扎，質疑自己身處何處，氛圍既詭譎又充滿壓迫感，兩位母親的復仇手段令人怵目驚心，為觀眾展現復仇的殘酷與複雜情感，挑戰人性與正義的界線，究竟將所恨之人復活，是否真能伸張正義，為復仇賠上所有的兩位母親，又將被推向怎樣的道德極限，將是本劇的一大看點。

首次出演Netflix台劇的舒淇與李心潔，對於劇集終於要上線紛紛表達興奮心情，舒淇表示：

「很期待！我拿到劇本的時候，就覺得這是一個很有突破的戲，不僅僅是對我作為演員而言，對華語劇集來說也是一種創新。我配音期間已經看過一些粗剪，但當我看到前導預告還是『哇！』了一下。」



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李心潔則說：

「從來沒有遇到過這麼刺激，有點瘋狂又深刻的女性題材，我自己演得很過癮，當然更期待可以和全球觀眾分享的那一天。」



而本次顛覆以往形象，飾演劇中冷血反派的傅孟柏也激動表示：

「奇幻又刺激的故事情節，劇中人物的善惡對決都非常精彩，很期待播出，也期待觀眾觀看後的回饋！」



預告畫面中，張士凱（傅孟柏 飾）痛苦掙扎，質疑自己身處何處。（《回魂計》劇照）

《回魂計》以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。劇集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。《回魂計》將於10月9日全球獨家於Netflix上架。

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