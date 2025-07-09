今際之國3｜預告披露第3季劇情　山崎賢人土屋太鳳婚後幸福幻滅？

全球熱播的生存劇《今際之國的有栖3》（今際之國的有栖第3季）將於9月25日於Netflix回歸，繼續帶領觀眾進入改編自麻生羽呂人氣漫畫的驚險故事。由佐藤信介再度執導，山崎賢人與土屋太鳳回歸主演，並迎來多位新舊演員加盟回歸第3季。大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、賀來賢人等與磯村勇斗、三吉彩花、每熊克哉等老面孔同台演出。



是時候回到今際之國了……

上一季結尾，有栖與宇佐木清除了所有卡牌組中的遊戲並回到了現實世界。兩人結為夫妻，過著幸福生活，但對今際之國的記憶只在夢境和幻覺中浮現。某天，宇佐木突然失蹤，在研究死後世界的的隆二引導下，她踏上重返今際之國的旅程。宇佐木重新返回海濱酒店，那些過往遊戲的情景歷歷在目。而傷心欲絕的有栖接到現已成為今際之國居民的盤田通知宇佐木所在之處，為了尋找宇佐木，有栖不得不再度踏入危險的境地。

（《今際之國的有栖3》劇照）

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當有栖重返今際之國，迎接他的是箭雨火海與威力足以電死人的強烈電流。有栖能找到宇佐木，並成功回到現實嗎？等待著他和其他玩家的是希望還是絕望？如今只剩下最後一張牌–鬼牌，這張牌對有栖與眾人的挑戰仍是謎團。「人類的感情就像無形的絲線，只要撥弄就有反應」，就像鬼牌一樣操弄著人心。今際之國將以更宏大的規模回歸，令人目眩神迷的視覺效果將深深吸引觀眾。

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正式前導預告中釋出了最新公布的演員陣容：阿哲發出令人不寒而慄的尖叫，憐露出大膽的微笑。和和也像狩獵者般瞄準獵物——但他的目標是誰？而賀來賢人飾演本季關鍵角色隆二，他是朋友還是敵人？第三季的謊言與致命對決將達到前所未有的高潮。在今際之國中，還有無限可能，有栖下了決心：

「就算死了也沒關係，只要有機會救宇佐木，我就願意試試。」



最新釋出的前導海報描繪出有栖與宇佐木拼命伸出雙手，渴望彼此的畫面。西洋畫風格強烈呈現出「今際之國」介於生與死之間的虛幻世界，也告訴著全球觀眾兩人即將面對今際之國的殘酷命運。

《今際之國的有栖》第3季將於9月25日於Netflix全球獨家上架。

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