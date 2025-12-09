46歲女星疑被小10歲男友逼婚再爆分手　活動同台零交流猶如陌路人

46歲秦嵐因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角翻紅，她於2022年被爆與小10歲男星魏大勛同遊三亞，她主動挽著男方的動作被視為戀愛ing。



事後秦嵐在戀綜被問到感情狀況，她笑回：「慢慢來。」被視為甜蜜認戀。

秦嵐﹑魏大勛在2022年傳出熱戀。（微博圖片）

更多秦嵐的相片：

+ 19

兩人從去年開始就被爆分手，大陸狗仔突爆：「一對交往年上女神的情侶分手。」網友瞬間想到這對演藝圈姐弟戀。

不過似乎只是網友「對號入座」，之後又傳魏大勛向秦嵐求婚，不過秦嵐似乎沒那麼快想定下來，選擇拒絕，雙方也因為對婚姻沒有共識，處於冷戰。

日前兩人終於一起出席「愛奇藝尖叫之夜」頒獎禮，卻全程零互動，秦嵐更被指與魏大勛全程沒有眼神交流、沒有說過話，甚至連鼓掌節奏都刻意錯開。有人認為是分手的鐵證，但也有人認為出席活動是工作，本來就不該放閃。

更多魏大勛的相片：

+ 5

延伸閱讀：

佩服老公敢娶她！王思佳吐8年婚姻背後真相

Angelababy被爆「離婚後有男友」！談戀愛被公審 網痛批超雙標

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】