陳偉霆憑《許我耀眼》翻紅望努力轉型　感激一位影帝指路北上爆紅

陳偉霆（William）今年憑內地劇集《許我耀眼》人氣反彈，近日他接受訪問時回首在香港發展的低潮期，簽約英皇娛樂的他雖曾奪得不少金獎，卻因負評與緋聞陷入自我懷疑，歌唱無人問津，拍劇只能跑龍套，幸得前輩任達華點醒，寄語「娛樂圈是場馬拉松」並勸其北上試闖，終改變其命運。

陳偉霆憑《許我耀眼》翻紅

陳偉霆（William）今年憑劇集《許我耀眼》人氣再急升，雖然劇集反響極其熱烈，但陳偉霆本人卻對於飾演「霸道總裁」這類角色有獨特見解。他在一則訪談中坦言自己其實並不想演霸總，更直指這是「內娛最危險的一個角色」，風險極高：「如果觀眾接受不了這樣的你，你整個Career（職業生涯）就會被嚴重影響。」他透露這些年其實一直在刻意減產，試圖轉換賽道努力轉型，然而現實卻頗為殘酷，他無奈表示那些轉型作品所獲得的關注度，最後竟連《許我耀眼》的十分之一都沒有。

回首演藝之路，陳偉霆亦在訪談中大方分享了自己的低潮期經歷。當年他早在17歲便簽約英皇娛樂，雖然曾橫掃2008年度「十大勁歌金曲最受歡迎新人（男）金獎」及「叱吒樂壇生力軍男歌手金獎」等數項大獎，看似風光，實則有苦自己知。當時的他深陷各種負面緋聞與惡評之中，在香港演藝圈始終沒有什麼存在感，唱歌無人問津，演戲亦只能跑龍套，生活更是捉襟見肘，令他一度陷入極度的自我懷疑，甚至萌生退意。

陳偉霆憶任達華金句指點北上改命運

就在人生最迷茫、幾乎要放棄的時刻，陳偉霆接到了內地劇《古劍奇譚》的工作，但當時攝影師卻勸他那邊環境惡劣不要北上，這時前輩任達華（華哥）的一席話成為了救命稻草。任達華當時語重心長地鼓勵他：「娛樂圈係一場馬拉松，不要因為別的演員演了你的角色，火了之後，你自己打自己臉！」這句話如當頭棒喝，徹底改變了陳偉霆的命運軌跡。

他聽從建議毅然北上發展，沒想到這一博讓他迎來了事業轉機。陳偉霆憑藉《古劍奇譚》中「大師兄」陵越一角，在內地嶄露頭角，隨後在《老九門》及《許我耀眼》等劇中的演出更是讓他流量爆燈，穩坐內地當紅男星之位。

