Diddy監獄高調特權生活連累4000囚犯被查　遭牙買加毒梟爆頭送醫

凌晨一點，一輛救護車急駛出新澤西州聯邦監獄，刺眼的警燈刺破夜幕。車裏躺着的是頭部破裂、滿臉鮮血的尚恩庫姆斯（Diddy）——也就是那個曾在格林美紅毯上風光無限的嘻哈巨星「吹牛老爹」。



據TMZ、Page Six等當地時間10月15日報道，正在獄中服刑的他遭到襲擊，與一名惡名昭彰的牙買加毒梟爆發肢體衝突，因傷勢嚴重被緊急送醫治療。這個在美國娛樂圈幾乎一手遮天、身陷數十起性侵與拐賣指控的娛樂寡頭，恐怕做夢也沒想到，大牢裏的「江湖規矩」會給他上這麼狠的一課。一切的導火索，還得從一則意外曝光的「鐵窗特權生活」說起。

P. Diddy（reuters）

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在這次襲擊發生前，9月底，美媒NBC發布了一份轟動全美的調查報告：自2025年因販運及強迫賣淫等罪名被判處50個月監禁以來，吹牛老爹在監獄內非但沒有絲毫反省，反而憑藉雄厚的財力，過着極其驕奢淫逸的特權生活。

據獄友爆料，高牆之內的吹牛老爹依舊過着「人上人」的日子：他不僅能定期享受中式按摩、喝着私運進來的高級軒尼詩干邑，甚至還有一眾囚犯充當其唯命是從的「僕人」，專門負責為他打掃衛生、洗衣服、鋪床和烹飪。

更挑動監管神經的是，他甚至違規持有一部走私手機。深夜裏，他常上網翻看前女友發來的大尺度照片：

在新澤西州迪克斯堡聯邦監獄的高牆之內，沒有人的生活像囚犯37452-054（吹牛老爹）那樣。

其中一名知情犯人諷刺地說道：「這就是有錢人的玩意兒。」

雖然迪克斯堡監獄的走私問題早已不是新鮮事，自2020年起，當局便陸續調查過多起涉嫌利用無人機將違禁品空投至監獄院區或屋頂的案件，懲教人員甚至曾攔截過一個重達21公斤、塞滿各類違禁品的洗衣袋。但NBC這篇指名道姓的報道徹底惹惱了美國聯邦監獄管理局。

為了挽回顏面，獄方迅速調集警力，對整座擁有約4000名犯人的迪克斯堡監獄展開了至少兩次掘地三尺的高強度大搜查，繳獲了大量違禁品，沒收了許多犯人長期依賴的走私手機，以及那些原本被「睜一隻眼閉一隻眼」的灰色福利。

這場因吹牛老爹高調作死而起的連坐式清算，激怒了獄中的各路黑幫狠人。其中最憤怒的，便是自2012年以來一直在該監獄服刑、被美媒稱為監獄「真正掌權大佬（The Real Kingpin）」的牙買加超級毒梟——「杜德斯」（真名為克里斯托弗·科克）。

牙買加超級毒梟「杜德斯」（U.S. Marshals Service）

作為當年「叱吒」加勒比海、擁有私人武裝的黑幫頭目，由於吹牛老爹引來的監管風暴，導致他苦心經營多年的獄中通信線路和利益油水在一夜之間毀於一旦。上周五（10月9日），衝突爆發了。

當時，因報道接受懲罰、被關進特別隔離牢房的吹牛老爹，正享有每日例行的、極其短暫的戶外單獨放風時間。然而，在同一區域，他迎面撞上了滿腔怒火、等候多時的杜德斯。雙方先是因為「吹牛老爹的高調拖累所有人」爆發了激烈的口角，隨後口水仗迅速升級為肉搏。在動輒以命相搏的跨國毒梟面前，50多歲的嘻哈教父顯然毫無招架之力，瞬間被打得頭破血流。

由於其頭部傷勢非常嚴重，監獄醫務室根本無法處理，周六（10日）凌晨1點左右，獄方緊急調用救護車，將吹牛老爹秘密押送至監獄外部的醫療機構接受急診手術和縫針。直至清晨日出前，他在恢復意識後才被送回大牢。

鬥毆事件發生後，吹牛老爹和杜德斯雙雙被處以進入禁閉室單獨隔離兩周的頂格處罰。同時，杜德斯原本預計在2028年的提前釋放計劃被正式取消，其刑期被延長到了2029年1月。

在清算了一系列違規記錄後，吹牛老爹原本因「表現良好」而獲得的減刑積分也被全部清零，出獄時間被延後到了2028年3月2日。

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事後，吹牛老爹的法律團隊在聲明中稱他們「無法獨立核實監獄內部的具體情況」，但強調「肖恩的健康和人身安全是目前最關心的事情」。

然而，網路和各大社交媒體上，等待他的只有鋪天蓋地的嘲諷與唾棄，沒有哪怕一絲一毫的同情。在公眾眼中，吹牛老爹的罪行之惡劣，讓他在監獄被打這件事，反倒顯得大快人心。

在2025年那場撕開好萊塢最醜陋、最黑暗內幕的聯邦審判中，吹牛老爹被定罪的核心原因，是他長期跨州運送、拐賣人口進行滅絕人性的性剝削與強迫嫖娼。

這其中，最令人毛骨悚然、也是最驚人的部分，當屬他親手打造的秘密性奴魔窟——「狂歡派對」（Freak Offs）。

根據美媒與檢方披露，在這些長達數天的封閉派對裏，吹牛老爹利用極其隱蔽且卑劣的手段，長期使用氯胺酮（K粉）、迷幻藥物甚至是高濃度的動物麻醉劑下藥控制受害者。在藥物致幻和精神操縱下，受害者們被迫參與精疲力竭、充滿暴力與虐待性質的集體性行為。

更令人髮指的是，聯邦特工在突襲其邁阿密和洛杉磯的豪宅時，不僅搜出了上千瓶用於特殊大尺度行為的嬰兒油，還查獲了海量秘密偷拍的性愛錄像帶。這些帶有毀滅性要挾性質的「底片」，成為了他多年來封鎖受害者尊嚴、在好萊塢隻手遮天的魔鬼籌碼。任何試圖反抗或逃跑的女孩，都會面臨身敗名裂或肉體清除的深淵。

令人遺憾的是，龐大的明星律師團和資本運作，幫助他狡猾地逃過了檢方最初提出的、可能面臨終身監禁的敲詐勒索與性販運陰謀罪。2025年10月3日，聯邦法官最終僅判處吹牛老爹4年零2個月（共50個月）的監禁，並處以50萬美元的罰金。

與那些至今仍生活在創傷陰影中、痛苦萬分的受害者相比，區區4年的懲罰又算得了什麼。而他在獄中依然高調買通特權、作威作福的猖狂表現，更是無情地證明了這一點：他從未真正認罪，也從未對法律產生過敬畏。

他唯一算錯的，只是低估了叢林法則。他忘了，沒了高定西裝，沒了保鏢前呼後擁，在冰冷赤裸的暴力大牢裏，他不過是一個毫無招架之力的普通遲暮老人，最後倒在了一個比他更瘋狂、更暴虐的武裝毒梟的原始鐵拳之下。

當這則新聞引爆全美時，最讓大眾感到解氣的，居然不是法律判決的白紙黑字，而是監獄裏的一齣「惡人還需惡人磨」，又何嘗不是另一種諷刺呢？

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