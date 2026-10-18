陸劇評選「神級選角」TOP 10　井柏然孫千爆冷落榜　第一名難超越

小說改編陸劇向來考驗劇組眼光，只要演員氣質與原著稍有出入，往往在開播前就掀起原著黨的反彈聲浪。近期由井柏然、孫千主演的職場愛情劇《早春晴朗》上線後火速攻佔串流平台排行榜前段班。儘管最初選角曝光時，原著中帶有「渣蘇感」的男主角與「豐盈嬌憨小白」的設定，讓不少書粉質疑與兩位主演形象不符，所幸劇版在人設與劇情上進行細膩調整，加上精緻到位的拍攝質感，成功逆轉口碑。



改編劇要同時收服書迷與劇迷並不容易，然而陸劇圈中仍有少數作品憑藉高度貼合的演員氣質成為公認經典。

陸劇評選「神級選角」TOP 10（01製圖）

以下盤點10部被廣大劇迷與書粉盛讚為「神級選角」的口碑陸劇（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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網評「神級選角」TOP 10：曾舜晞、肖宇梁《終極筆記》

在眾多《盜墓筆記》系列翻拍作中，《終極筆記》被書粉公認為還原度最高、難得給出「零負評」的代表版本。曾舜晞演繹出吳邪初期的純粹與堅毅，肖宇梁則完美重現了張起靈強大而神祕的氣場，精準抓住了核心角色的神韻與彼此間的無言默契，堪稱冒險題材影視化的標竿之作。

網評「神級選角」TOP 9：胡歌、馬伊琍《繁花》

由名導王家衛執導的時代傳奇大作，匯聚了胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等頂級實力陣容。胡歌精湛詮釋了「阿寶」在商海浮沉中的時代魅力與瀟灑，劇中每位女性角色亦在鏡頭下散發出無可取代的生命力與風采，全員貼臉的頂級配置造就了口碑與熱度兼備的現象級大作。

網評「神級選角」TOP 8：楊紫、李現《親愛的，熱愛的》

改編自墨寶非寶的小說，該劇能成為當年的爆款劇王，關鍵在於男女主角的絕妙搭配。楊紫將軟萌活潑的佟年詮釋得討喜自然，李現則將外冷內熱、悶騷深情的韓商言演繹得生動鮮活，兩人充滿喜感又高甜的化學反應，徹底彌補了原著日常劇情的平淡感。

網評「神級選角」TOP 7：任嘉倫、譚松韻《錦衣之下》

被網友公認為「靠演員拯救整部戲」的代表作品。即便該劇在探案情節與特效處理上稍顯陽春，任嘉倫卻將錦衣衛陸繹的霸氣傲嬌、挑逗與柔情轉換自如，加上譚松韻自然不做作的靈動演技，兩人火花四射的互動讓整部劇躍升為高口碑熱門作。

網評「神級選角」TOP 6：胡一天、沈月《致我們單純的小美好》

改編自趙乾乾小說的校園青春劇。雖然主線僅圍繞青梅竹馬的校園日常與暗戀心事，但胡一天的高冷學霸氣場，搭配沈月嬌小活潑的靈動氣質，碰撞出極具感染力的「最萌身高差」與戀愛氛圍，至今依然是許多觀眾反覆重刷的甜劇清單首選。

網評「神級選角」TOP 5：肖戰、王一博《陳情令》

改編自超人氣耽美小說，肖戰與王一博精準捕捉到角色的精髓——魏無羨的明朗肆意與藍忘機的清冷克制。兩人在劇中若即若離、克制而深沉的互動，將原著的情感昇華至極致唯美的境界，絕美的古裝扮相更是讓該劇播畢多年仍有無數劇迷難以出坑。

網評「神級選角」TOP 4：高以翔、焦俊艷《遇見王瀝川》

改編自施定柔小說《瀝川往事》。該劇當年遭到積壓多年才播出，畫面質感略顯樸實，卻憑藉無可替代的演員靈魂封神。焦俊艷演活了謝小秋的樸實與執著，而高以翔更是將溫潤如玉、紳士優雅的王瀝川詮釋得宛如本人降臨，連原著作者都多次盛讚其完美契合度，成為劇迷心中難以超越的白月光。

網評「神級選角」TOP 3：陳飛宇、張婧儀《點燃我，溫暖你》

改編自 Twentine 的小說《打火機與公主裙》。故事聚焦於酷跩的天才程式設計師與外柔內剛的學霸少女。陳飛宇一頭標誌性金髮，演活了李峋骨子裡的放蕩不羈與狂傲；張婧儀則以自帶的文藝倔強感，完美詮釋陪伴他走過人生低谷、始終不離不棄的朱韻。兩人極致拉扯的化學反應與唯美光影，成功重現了原著小說的情感深度。

網評「神級選角」TOP 2：陳星旭、彭小苒《東宮》

改編自作家匪我思存的同名虐戀小說。《東宮》最初公開卡司時，曾因兩位主演知名度不高而備受質疑。然而開播後，彭小苒一襲紅衣的異域扮相驚豔全網，陳星旭更將男主角深情卻狠戾的複雜層次拿捏得淋漓盡致，高度還原原著的悲愴氛圍，成為少數廣受書粉認可的虐心古裝神作。

看過的網友都表示，「喜歡看虐的這部天花板了...中間的甜都是為了虐灑的」、「劇情上不能說多完美，但全員演技在線，也可以感受到劇組的用心，算是近幾年小說翻拍影視劇中，改編的算成功的一部劇」、「BE 的經典，而且也只能是 BE」、「喜歡虐的看這部準沒錯，我看完emo一個月，而且這部的場景都是實拍真的很漂亮，歌也超級好聽，聽一次哭一次」、「超好看！導演實景拍攝特別跑到甘肅！美商在線、歌也特別好聽」、「衝著女主的顏值，也值得看了，但女主也是真的慘」。​

網評「神級選角」TOP 1：楊洋、迪麗熱巴《你是我的榮耀》

被劇迷封為「投胎式選角」的現象級甜寵劇。相較於許多依賴複雜副線或激烈衝突推動的愛情劇，《你是我的榮耀》的感情線顯得純粹而平實。正因楊洋與迪麗熱巴宛如直接從小說走出來的精緻外型與契合氣質，硬是將一段平凡的戀曲演繹成讓人無法抗拒的爆款。

看過的網友都表示，「太好看了，很喜歡這種這麼純粹動人的愛情，沒有男女配角，為什麼不拍長一點呢？好看到我又去看了小說，小說也太短了作者大大」、「這部真的超級好看，會過段時間再回去重刷的那種」、「後勁很強」、「跟難哄比起來我心中的甜劇第一名，沒有一直莫名其妙的誤會，穩定發展沒有78小三小王（討人厭的第三者），沒有男女配角的支線劇情」、「過了那麼多年，依舊是我心中陸劇第一名」、「這部真的是我完全一路追一點都沒停下來最甜的戲了」、「這部真的超推超好看」、「超級甜，兩個頂流顏值也頂的尬戲，真的太爽…而且沒有很無聊的配線（配角線），比較貼近真實，真的很好看，二刷了」。​

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：井柏然孫千《早春晴朗》沒上榜！網評「10部神級選角陸劇」：顏值頂流、無限重刷超經典】