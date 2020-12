《怪獸3》麥斯米基辛接棒尊尼特普直認有難度　「問題相當棘手」

在《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列電影中,飾演葛林戴華德的尊尼特普(Johnny Depp),早前親證已應華納兄弟影業要求,自行辭演《怪獸與牠們的產地3》,隨後華納方面便宣布找來康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)接手角色。