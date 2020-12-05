《怪獸3》麥斯米基辛接棒尊尼特普直認有難度　「問題相當棘手」

在《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列電影中，飾演葛林戴華德的尊尼特普（Johnny Depp），早前親證已應華納兄弟影業要求，自行辭演《怪獸與牠們的產地3》，隨後華納方面便宣布找來康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）接手角色。

尊尼特普的演出深入民心，被踢出局引起網民不滿聲言要罷睇。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

事後麥斯米基辛都有證實選角一事，日前他更接受《Entertainment Weekly》訪問，談到接手葛林戴華德一角，由於跟尊尼特普的演繹方式有異，坦言是個棘手的問題。「我們還在想辦法該要怎麼處理，問題在於要跟尊尼特普所演繹的，跟我即將要演繹之間，有個銜接，而我又必須做出我自己的演繹方式，所以重點是要找出一些連結與銜接位，才不至令我的演出跟他精湛的表現完全脫鉤。」

雖然換角惹起爭議，但當得知會由麥斯米基辛補上，大家又滿有一份期待。（電影劇照）

其實《怪獸與牠們的產地3》早已在倫敦開機，而尊尼特普更已拍下一場戲，但因突然要求換角，令電影製作進度延期，上映日期更由 2021 年 11 月押後至 2022 年 7 月。