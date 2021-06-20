第三佈局塵沙惑︱黃薇渟床戰劉冠廷　一接劇本即興奮自行「加味」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-20 13:00

犯罪懸疑劇集「第三佈局 塵沙惑」開播後即引發討論熱度，演員李銘忠、魏蔓、黃薇渟17日出席線上記者會，分享拍攝過程，前者形容角色「史上最悲慘」，2女星飾演特種行業女子、同為「劉冠廷的女人」，皆是卯足勁拚命減肥、擠乳溝、除毛，力求「腰束奶膨卡臣（屁股）硬扣扣」，魏蔓笑說：「這樣才能服務客人啊！」

黃薇渟在上周播出的一、二集中，與劉冠廷在摩鐵性愛戲，演得惹火噴血，慘遭性侵分屍畫面，驚悚駭人，她坦言因是第一次，一開始接到劇本時就很興奮，為床戲做許多準備，所有能讓自己身體「香香的」用品都派上用場，漱口水、口香糖、牙刷、身體乳一樣不少，結果床戲被延拍了2、3次，黃薇渟瘦到體脂19，笑說：「剛好給了時間減肥，但又怕破功，每次準備好了，又重新來一遍。」

👇👇👇點圖放大瀏覽犯罪懸疑劇集「第三佈局 塵沙惑」預告👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

遭性侵橋段播出後，黃薇婷當晚就看到網友驚呼：「領便當了嗎？」、「怎麼不是劉冠廷嗎？他是領便當專業戶」坦言拍這場戲時，因是半夜在河堤邊，環境氛圍已很驚悚，加上身上特殊化妝，形容自己「沒想到會死得這麼徹底，身上都是糖漿，像喪屍一樣。」

魏蔓為演出酒店小姐，好不容易才約到該行業女子做電訪，但也有些觀念，讓自己「過不去」，難以理解有女生是為了賺錢養男人，為此在表演老師建議下，她試著將所有事的思維放在「子宮」，無論走路、吃飯都是，果然連走路姿態都變得不一樣，此外，她也透露劇中將有大尺度性愛戲，還有街頭飆髒話，是過往從未有過的挑戰。

▼▼▼犯罪懸疑劇集「第三佈局 塵沙惑」演員▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

李銘忠則飾演貫穿全劇的大反派，表示目前看了許多荷里活片，也從未有過類似重疊背景的反派，「真的史無前例超悲劇的一個人，從頭到尾都很孤獨度過。」疫情期間居家防疫，李銘忠坦言去年在馬來西亞曾遇過3個月的禁足令，已經很習慣這樣的防疫生活，現在擔心的是疫苗，卻因本身是外國人，他也在思考是否該飛回大馬打疫苗。透過此劇，李銘忠盼能帶給觀眾全新感受，「試著從第三者角度、局外人客觀的立場看事情，理解每個角色做出的抉擇，肯定會顛覆你的三觀。」

同場加映：Netflix｜10部必睇五月上架劇集與電影：不死喪軍、禽獸、囊中人

+ 26 + 26 + 26

延伸閱讀：

張晨光還原！為「酸民4字留言」爆哭 吐露被罵心聲

「多情城市」殺青 侯怡君孕肚首曝光長這樣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】