盤點7部大陸劇服裝設計超精緻　《延禧攻略》莫蘭迪色威到去外國

一部優良的戲劇製作不外乎「人、事、物」俱全，除了選角與劇本是觀眾矚目的焦點，「服裝」也是顯而易見、首當其衝的一項，以至近年來多部戲劇在服裝上表現輝煌。



比如說2018年《延禧攻略》、2020年《旗袍美探》、《鬢邊不是海棠紅》、2021年《司藤》，服裝之驚艷讓觀眾難忘；除此之外還有哪部精緻戲劇不能錯過的呢？！

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《延禧攻略》

陸劇《延禧攻略》於2018年播出，因為女主角強悍出挑的人設，力戰後宮腹黑群妃，解氣劇情得到觀眾青睞，風靡一時、名揚海外；但這部不僅劇情誘人，服化、場景等等的美術設計更是精美絕倫，低奢唯美的中國傳統色，被國際時尚雜誌關注，並以20世紀義大利畫家莫蘭迪（Morandi）的獨創色彩喻之，一層寧靜灰讓原本張揚的色彩沉靜，加上細膩的花紋、畫龍點睛的手工藝，更加體現皇室的高雅威儀，讓觀眾難以忘懷。

《人生若如初相見》

陸劇《人生若如初相見》於2018年播出，改編自匪我思存的著名小說《迷霧圍城》，年代背景是民國初的軍閥時代，主角夫妻是當下強勢軍閥的少爺與少奶奶，為了展現強大的財力，在服裝上的著墨令觀眾驚嘆，風格華麗又精緻、樣式多元，尤其情侶裝的設計、西裝上的中式刺繡，都富有民國時期，中西文化融會的精神，除了顏值，服裝也成為一大看點。

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《鬢邊不是海棠紅》

陸劇劇《鬢邊不是海棠紅》於2020年播出，製作團隊與《延禧攻略》相同，這次以民國的時代背景，闡述熱血商人與京戲名角的愛恨糾葛，因此劇中採用大量的「京繡」，展現在各式服裝上；曾為明清宮廷貴族、官吏所用的「京繡」，被稱為「燕京八絕」之一，華麗貴氣、紋路精緻生動，不管用在中式的旗袍、馬褂，還是西式西裝、禮服，每件都是耗時多月的精品；此外京戲名角的戲服、行頭也是亮點之一，使用的「點翠」技法是傳統細金工藝中難度很高的技術，需以翠鳥的羽毛結合純銀，栩栩如生、十分珍貴，每次出場都讓觀眾讚嘆。

《旗袍美探》

陸劇《旗袍美探》於2020年播出，改編自澳洲電視劇《費雪小姐探案集》，時代背景設置在民國時期，女主是一位海外留學歸國的高知識女性，為了追查妹妹的失蹤案成了偵探社，擁有「思路清晰、行事跳脫、幽默獨立」人物設定，因此服裝以「旗袍」做多元素融合，展現俐落又時尚的風格，來襯托女主的個性；劇中除了旗袍以外，還有各式配件也很精緻，連男性的西裝也精心設計，加上主演馬伊俐與高偉光完美的身材比例，在刺激的探案劇情外，猶如親身經歷一場民國時裝秀，每件服裝的獨到設計，都能帶給觀眾驚喜。

《司藤》

陸劇《司藤》改編自尾魚的奇幻言情小說，劇中女主設定為「藤系妖精」，時代背景是現代，但因為「妖精」跨越時代、存活時間長，服裝也呈現跨時代融合風格，主要以「國風旗袍」為主，並搭配劇情延伸，還有「民族風」、「復古風」服裝，而不管款式為何，都以花草為主要元素，時而華美、時而充滿文化底蘊，搭配主演景甜的烏黑長髮，柳葉眉的復古妝容，每次出場都可以美成畫報、令人驚嘆，也成為追劇的一大樂趣。

《十二譚》

陸劇《十二譚》改編自尼羅的奇幻小說，時代背景是民國時期，此劇未開播就曝光女主古力娜扎多款服裝，款式有旗袍、洋裝，融會中西元素，搭配古力娜扎的氣質、美不勝收，被網友稱為古力娜扎的民國時裝秀；除了女主的服裝驚艷視覺，男子的服裝也不遜色，各式紋路點綴裝飾、大膽新穎，加上劉以豪、周峻緯的完美身形，每次出場猶如秀場模式，是此劇最大亮點。

《玉樓春》

陸劇《玉樓春》是一部以女性為主，結合復仇、情感、宅鬥元素的故事，劇中還原明代漢服，各女角服飾尤其精緻，首播週服化的就引起熱議，連韓網都稱讚其細膩典雅；在色彩方面，典雅的中國傳統色再次重現，尤其在紅、藍、黃三色的搭配上，展現沉穩靜謐的氛圍，舒服的視覺感受，也提升了追劇品質。

綜上所述，「服裝」的堅持與用心，是容易識別優劣的項目，視覺的震撼提升的觀劇感受，也為戲劇作品帶來「質」的飛躍，好評支持立竿見影，絕對是戲劇製作不可忽視的一環！

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