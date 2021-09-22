姚焯菲15歲慶生相4小時逾萬Like　大個女打扮成熟搣甩童真

無綫（TVB）歌唱比賽選秀節目《聲夢傳奇》亞軍，有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）今日（22日）迎來15歲生日。Chantel粉絲「小菲象」早已在網上為偶像發起應援，集資買下巴士車身和巴士站燈箱廣告，印上Chantel靚樣和「Happy Birthday Chantel 22/9」字樣。據悉廣告設計都是由「小菲象」一手包辦，誠意十足。



相當大手筆！（IG/@chantel.fansclub）

點擊睇粉絲為Chantel豪買銅鑼灣燈箱做生日應援：

+ 18

今日Chantel在IG再發放福利照。Chantel穿上黑白連身短裙，孭上比她年紀成熟的黑色手袋，打扮成熟的同時亦不乏少女味。她面向鏡頭展現甜美笑容，十分養眼。她簡單發文寫上「fifteen and blessed」，照片4小時已獲逾一萬讚好。

Chantel踏入15歲生日，在IG發放福利照。（IG@chantelyiu）

好友炎明熹（Gigi）和節目導師Gin Lee（李幸倪）均留言祝福她生日快樂。她又在IG限時動態分享與好友共度中秋的合照，打扮與照片一樣，估計這張照片是當晚所拍下，而Chantel看來也玩得十分盡慶。

鍾柔美跳Lisa@Blackpink大熱歌《LALISA》 炎明熹留言驚呼：Wow

鍾柔美跳《LALISA》：