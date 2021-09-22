44歲謝安琪中秋曬淡妝「月餅面」　陳茵媺留言讚似18歲學生妹

44歲謝安琪（Kay）一向以女神形象亮相，大波浪鬈髮加紅唇，散發濃濃女人味。昨日（22日）中秋佳節，她除了在限時動態分享一系列月餅相外，又突然曬出一張淡妝相。相中她戴上眼鏡，略施脂粉，只畫上了眼線，臉上的痣都清晰可見，臉部頗有肉地。



Kay上載淡妝照，減齡10年。（IG@kaytse）

但是Kay白白凈凈，加上粉嫩嘴唇，減齡10年，洋溢少女味。Kay發文自嘲為「月餅面」，並指「向大家祝賀 圓圓圓圓🌝 PS自拍有時的確唔知道望咗邊度sorry」。陳茵媺大讚她似18歲，「sooooo cute」，有人則搞笑指「借問聲，邊間U嘅campus有機會撞到呢位同學呢？」、「逆齡生長」；王君馨則坦言Kay臉圓圓「好想咬一啖」。

陳茵媺稱讚Kay似18歲咁可愛。（IG@kaytse）

不過有網友就上載Kay的舊照，對比她的淡妝照，在討論區發文詢問：「其實謝安琪有冇整容」，有網友認為她的「雙眼皮深同闊咗好多，眼頭都大咗同尖咗」，不過有粉絲就力撐偶像「箍吓牙減吓肥化埋妝已經唔同哂 唔多覺佢整」。

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