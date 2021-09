陳法拉暫緩《尚氣》宣傳　偕法籍老公半歲囡囡意大利度中秋

女神陳法拉(Fala)因拍攝Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)揚威國際,事業更上一層樓。除了事業得意之外,她與法籍老公Emmanuel Straschnov也形影不離,更齊齊出席首映禮,盡顯甜蜜。而她的前夫薛世恒近日亦上載新相宣布戀情兼已訂婚。



陳法拉老公陪同出席Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球首映禮。(IG:@emstnv)

昨日(22日)是中秋節,原來身處國外的陳法拉都暫時放下工作,與老公共度中國傳統佳節。昨日她上載一幅身處意大利科莫湖(Lake Como)的照片。只見科莫湖風景如畫,法拉抱著逾半歲、沒有露面的囡囡「小米妮」站在湖邊觀賞美景,法拉打扮樸素,對住鏡頭笑得燦爛。

她發文Tag上「❤️ ☀️ 🇮🇹 #travelwithfala #family #vacation」,並透露這張照片出自於老公之手。文尾她又祝大家中秋節快樂。

陳法拉新相好靚。(IG@falachenfala)

