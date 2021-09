44歲朱凱婷中秋出海追月曬三點式　身材Fit爆陳茵媺讚：on fire！

44歲藝人朱凱婷(Heidi)近年專心湊女,但仍不時亮相主持節目,外表身材都Keep得年輕。近日她抓住夏天的尾巴,出海享受陽光兼追月。今日(23日)她分享了四張泳衣相,相中可見她穿上紫紅色三點式,戴上墨鏡,身材玲瓏有致,又大曬長腿,十分養眼。她發文表示:「How lucky to have the perfect weather for boating yesterday追月日!A great finale for this year’s summer water fun! #moresunshine #summerfinale #naturalvitaminD #送夏迎秋」,連陳茵媺都留言大讚她「on fire !🔥🔥🔥🔥」。

Heidi中秋出海追月。(IG@heidichuhoiting)

