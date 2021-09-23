44歲朱凱婷中秋出海追月曬三點式　身材Fit爆陳茵媺讚：on fire！

44歲藝人朱凱婷（Heidi）近年專心湊女，但仍不時亮相主持節目，外表身材都Keep得年輕。近日她抓住夏天的尾巴，出海享受陽光兼追月。今日（23日）她分享了四張泳衣相，相中可見她穿上紫紅色三點式，戴上墨鏡，身材玲瓏有致，又大曬長腿，十分養眼。她發文表示：「How lucky to have the perfect weather for boating yesterday追月日！A great finale for this year’s summer water fun! #moresunshine #summerfinale #naturalvitaminD #送夏迎秋」，連陳茵媺都留言大讚她「on fire !🔥🔥🔥🔥」。

Heidi中秋出海追月。（IG@heidichuhoiting）

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