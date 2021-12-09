十月初五的月光第14集劇情劇透｜何依婷的決擇　改結局揀初哥哥？

《十月初五的月光》第十四集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，展輝（海俊傑飾）盡力修補跟冰心（康華飾）和兒子的關係，氣氛有所緩和。世光（林偉飾）和黑道結怨，派刀手向世光尋仇，金勝（郭子豪飾）經過出手救助。莎華（姚嘉妮飾）故意帶冰心到昔日展輝和莎莎光顧的豆腐花店，與君好（何依婷飾）撞個正着。冰心得知展輝打算為君好購買巨額保險，不悅。文初（胡鴻鈞飾）重遇多年沒見的貴芳（楊玉梅飾），金勝幫文初打探到貴芳住處，文初前往與母親相認，貴芳卻說出狠話。文初縱痛心，仍拜託莎嬌（米雪飾）把親筆信和相簿轉交貴芳，貴芳動容，終在離港前認回文初！

胡鴻鈞演技爆發！（《十月初五的月光》劇集截圖）

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最新一集講到，醫生證實文初失聲乃心因性創傷引致；為解心結，文初丟掉貴芳所送哨子，重新出發。莎嬌、海景（石修飾）為文初配開聲茶，碰巧醫師是莎嬌的老歌迷，勾起海景為莎嬌開演唱會的念頭。世光邀金勝比試打拳，目的是藉拳擊教兒子人生道理。君好相約文初、禮信（羅天宇飾）玩密室逃脫，卻意外被困，危急關頭她呼喚文初求救！展輝迷惘，莎華乘虛而入，及後發現展輝只視她為代替品。展輝終認清現時最愛，莎華氣極。文初害怕開聲後會禁不住向君好表白，逃避治療。

究竟想揀邊個？（《十月初五的月光》劇集截圖）

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