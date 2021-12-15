十月初五的月光第18集劇情劇透｜姚嘉妮覺悟　萬朱莎華要變好人？

《十月初五的月光》第十八集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，君好痛心文初隱瞞秘密，但她已和禮信一起。君好對文初關懷備至，卻讓文初更難受。冰心察覺展輝急需現金周轉，暗替展輝擔心。在世光的生日飯局上，莎華乘機爭取更多股份不果，夫妻掃興收場。世光將重要資料讓給金勝，更送他護身蜜蠟，金勝感動，對世光放下戒心。君好低調為文初粗勞，禮信默默陪伴在側。依文從家威口中知道世光只是想利用金勝，向金勝通風報信。依文不肯服侍富豪，家威派人追截……世光揭穿莎華欺詐集團資金，氣極。

姚嘉妮遭兜巴星。（《十月初五的月光》劇照）

+ 9

👇👇👇睇埋其他《十月初五的月光》相關文章👇👇👇

十月初五的月光｜何依婷其實點上位？ 靠《學是學非》月入六位數

十月初五的月光｜佘詩曼拍電影版惹官非 傳無綫與蕭定一因此交惡

十月初五的月光｜蔚雨芯美容事業愈做愈大 入行10年樣貌大升級

最新一集講到，世光被仇家派刀手追斬，被拉上場的金勝對世光下不了手。世光捨身為莎華擋刀，莎華誓要找出金勝報仇。沛琪臉部亦受傷，大驚下衝出醫院往找禮信。莎嬌陪莎華尋至，莎華大罵沛琪任性，莎嬌勸慰莎華，莎華恍然明白莎嬌心意，並主動與世光修補關係。莎華命沛堅與曼玲離婚，沛堅有感其人生一直受沙華操控，沮喪。禮信私下替君好報讀加拿大大學深造課程，君好獲取錄，興奮告訴文初，文初強忍不捨。一日，莎嬌發現自己多買了豉油……

同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

👇👇👇立即睇吓當年劇集的盛況👇👇👇