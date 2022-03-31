講你都唔信｜新馬師曾帶鄧兆尊睇扶乩　叫人用幾十萬買馬

昨晚（30日）《講你都唔信》繼續由阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」對戰由呂慧儀、湯盈盈及滕麗名組成的「愛 回家隊」。

《講你都唔信》由阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」 (節目截圖)

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連勝第三日的「長情男子隊」中鄧兆尊講述他父親新馬師曾以前帶他去自扶乩的趣事，扶乩是一名道士在一盤沙上畫上符號，再由道士解釋沙上符號意思。鄧兆尊更話：「以前啲人好鍾意扶乩」，有次新馬師曾帶他看扶乩問卜，問卜的人話：「我哋嘅道堂要比業主收回，收回之後點算？」經過道士一輪問卜後，負責扶乩的道士叫問卜的人拿著裝有幾十萬的香油箱跟著扶乩得出的結果去投注該馬匹，結果勝出後可以把之前不夠錢購買的單位買下，令全場嘩然。

鄧兆尊：以前啲人好鍾意扶乩 (節目截圖)

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