2022年6部春季日劇推薦　高橋光宮世琉彌玩師生戀硬撼木村拓哉

轉眼間就到了春季日劇開播的時間，這一季也有非常多元化的題材與故事，不過整體比較偏向歡樂和輕鬆，相當符合春天的氛圍，趕快來看看春季日劇有哪些好看的日劇吧！



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《村井之戀》

《村井之戀》講述的是一名高中女教師田中（高橋光飾），某天收到學生村井（宮世琉彌飾）的進路志願書，上面竟然寫著想和自己結婚，約談學生後，學生竟然改頭換面並成了自己的「本命」？

其實這個「本命」是田中每天急著下班回家玩的戀愛遊戲中的一個角色，不只擁有一頭閃亮金髮與溫柔嗓音，讓人難以不深陷其魅力。而本劇也結合了現實與遊戲，呈現出頗為有趣的氛圍，作為紓壓小品看看還蠻不錯的！

《我的可愛已經快到有效期限!?》

春季日劇中最讓人期待的青春小品，絕非由山田涼介和芳根京子主演的《我的可愛已經快到有效期限!?》，故事講述的是兼具帥氣臉龐與可愛氣質的29歲業務員丸谷康介，無論是在事業或是社交上都順風順水，沒想到卻在某一天迎來人生超級低谷？！ 就在此時他遇見了孤僻又少話的新同事真田和泉，發現自己的「可愛」完全派不上用場，一段俏皮又不可思議的戀愛故事即將展開......。

《INVISIBLE》

接著則是擁有重量級卡司柴崎幸和高橋一生的日劇《INVISIBLE》，故事講述的是為了抓到隱身於社會中的秘密罪犯，無所不用其極的刑警志村貴文與犯罪斡旋師霧子組成搭檔聯手出擊的故事。

這部劇的看點不只是超大牌卡司柴崎幸和高橋一生的第四度合作，更要帶著觀眾去探討善與惡是否有真的分界點，正義又該怎樣實現，才能夠達到目的？

《戀愛何必認真？》

本劇由廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨、藤木直人、飯豐萬里江、岡山天音主演，由這三對男女的戀愛故事組成，講述的是三個對愛情有著不同想法，但不謀合而地認為「談戀愛不需要認真」的27歲女子，一起來挑戰你的愛情價值觀！

《惡女～誰說工作不帥氣？》

先前在《傻瓜父親青春白書》中演出而人氣上漲不少的今田美櫻，這次終於躍上日劇主演，挑戰翻拍自30年前舊作的日劇《惡女～誰說工作不帥氣？》，飾演社會新鮮人田中麻理鈴，以一襲短髮與黑套裝，以及超級天然呆又熱血的個性出演，完全跳出舊有甜美形象，表現相當亮眼！

除了將熱血新人詮釋地生動又活潑之外，今田美櫻這次在劇中和江口德子的對手戲也相當精彩，加上向井理、鈴木伸之、志田未來、高橋文哉的同台演出，光是播出第一集就已經充滿各種亮點，推薦給喜歡看帶點歡笑職場劇的你。

《邁向未來的倒數10秒》

當然啦！本季的最大咖絕對就是木村拓哉，這次在春季日劇《邁向未來的倒數10秒》中挑戰的是放棄拳擊選手身分轉當教練的桐澤祥吾，但他實際上並沒有任何接觸拳擊的經驗，在特訓兩次之後就展開拍攝，表現也非常到位，一點都不愧於天王的稱號。

除了木村拓哉之外，本劇還有滿島光、內田有紀、安田顯等實力派演員，同場飆戲讓人看了超過癮，首集在日本播出就有11.8％的好評收視率，後續也非常讓人期待！

2022年春季日劇清單

看完以上的春季日劇精選推薦，你最喜歡的是哪一部呢？這一季的日劇可以說是百花爭艷，各有各的特色，無論你是喜歡青春戀愛小品、熱血職場劇，又或是緊張刺激的刑事劇，通通都有可以看，今天春天就跟著各個超強卡司一起歡樂享受戲劇吧！

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