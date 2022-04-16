石原里美代表作10選推薦！《不自然死因研究所》肯定日劇女神地位

人稱「日劇女王」的石原里美2020年與圈外男友結婚，近日宣佈和另一半有了愛的結晶，預產期在2022年春天，現在已進入懷孕安定期每天都很平穩地過生活。



雖然即將升格當媽媽，但粉絲別擔心女神就此不再演出日劇，石原里美說她會在以寶寶的事為第一優先考量下，以自己的步調繼續工作。在女神忙於待產育兒期間，不妨來回顧她的日劇經典代表作品吧！

認識石原里美：從乖乖女到小惡魔女神

石原里美是藝名，取名的緣由是來她將自己比喻為「原石」，倒過來就成了「石原」，「里美」則表示聰明又美麗。

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石原里美剛出道的時候走的是鄰家女孩路線，15歲時的出道作品《我的爺爺》就讓她得到了6項新人大獎，也讓她演藝之路一開始就獲得了不錯的機會連續演出了許多知名作品，像是《寵物情人》、《五個撲水的少年》、NHK晨間劇《開朗家族》、NHK大河劇《義經》等等。

進入20代後半之後她因演出《失戀朱古力》中的小惡魔心機女，觀眾們對她的改變與美貌感到驚艷，於是人氣一飛衝天。石原里美表示在拍電視劇的妝都是她自己化的，她很喜歡研究化妝，每次都會為該角色打扮適合的妝，因此女孩們都開始爭相模仿她的化妝髮型，也使她一躍成為大家崇拜的女神。

石原里美小檔案

本名：石神國子（いしがみ くにこ）

藝名：石原里美（いしはら さとみ）

出生：1986年12月24日

身高：157公分

血型：A型

語言：日語、英語

才藝：古典芭蕾、籃球、網球、日本古琴、鋼琴



石原里美日劇代表作10選推薦

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1.《寵物情人》（きみはペット）

本劇的主角是小雪和松本潤，小雪飾演的女主角岩谷是有著哈佛學歷的幹練女強人，但因為她不苟言笑私下被稱為是木頭娃娃。

某天發現自己不起眼的男友居然讓別的女人懷孕，加上工作不順灰心喪氣，於是把心門關得更緊。有一天在家門口撿到一個紙箱，裡面居然是一個叫MOMO的男孩（松本潤 飾），MOMO賴著不走，於是岩谷提出若能當她的寵物便能住在她家。

這是石原里美早期的作品之一，當時石原里美還只是個小配角，她飾演的是喜歡松本潤的高中生澀澤RUMI，在劇中她和松本潤有多場吻戲，這也是她的螢幕初吻。

2.《 Voice～來自亡者的聲音》（ヴォイス〜命なき者の声〜）

以「法醫學」為主題，由瑛太主演，和生田斗真、石原里美等人一起飾演法醫學研討小組的醫學生的青春群像劇。他們根據亡者周圍的人所提供的情報，去推理亡者至死之前的背景和事件真相。

石原里美飾演的久保秋佳奈子是醫學部的第一才女，雖然很冷靜但很喜歡逞強、不擅料理、對男主角瑛太抱有好感。而她拒絕腦神經外科小組教授邀請而進入法醫學的理由是希望能解開15年前母親的死亡之謎。

3.《窮小姐x富哥哥》（リッチマン、プアウーマン）

小栗旬飾演年紀輕輕就開創IT企業的億萬身家老闆日向徹，和擁有東京大學理學部的高學歷卻一直還沒被內定就職的澤木千尋（石原里美 飾）因參加日向徹公司的企業說明會而認識。

兩個生活和價值觀相反的人，在不斷地衝突之中對彼此互相了解並成長，最後並產生愛情。

4.《失戀巧克力》（失恋ショコラティエ）

松本潤和石原里美的再度合作，但這時石原已擔綱女主角。描述就讀製菓學校的小動爽太（松本潤 飾）向很喜歡巧克力的學姐SAEKO（石原里美 飾）告白得到了OK的回答。在情人節前爽太使盡渾身解術做出了巧克力送給SAEKO時，卻得知她已和別的男性交往所以不能收，讓爽太大受打擊。

傷心的爽太畢業後到法國修業努力鑽研製菓，回國後偶然和已婚的SAEKO巧遇，但沒想到SAEKO其實受到先生的家暴，於是不斷地去找爽太，最後更發展成肉體關係。石原里美的角色是一個做作心機女，沒想到演出後不但不討人厭，她還因為此部作品奠定了「小惡魔」的形象。

5.《親愛的姊妹》（ディア・シスター）

由石原里美和松下奈緒雙主演，她們兩人飾演一對姐妹，某天姐姐葉月（松下奈緒 飾）回到家後發現家中亂成一團，進入房間後發現6年沒連絡的妹妹美咲（石原里美 飾）和不認識的男人居然在床上，而且之後美咲更賴在姐姐家趕也趕不走。美咲給葉月帶來很多麻煩，後來葉月甚至目擊自己的未婚夫和妹妹同床共枕。

美咲一方面隱藏著自己懷孕的事，一方面打算去實現自己在手冊中寫下想在死前完成的10項事情。雖然兩姐妹每天吵架，但後來葉月發現妹妹所做的事都是為他著想，後來兩姐妹的感情也變得越來越好。

6.《朝5晚9》（5→9〜私に恋したお坊さん〜）

崇尚西方文化，想要到國外生活工作的英文老師潤子（石原里美 飾）卻被家人逼去相親，而且相親的對象還是個和尚（山下智久 飾）！名叫星川高嶺的和尚對她一見鍾情，開始對潤子窮追不捨死纏爛打，但潤子卻怎麼都無法接受嫁進寺廟這間事。

石原里美在片中飾演英語補習班老師，實際上她也能說得一口流利英語。原來她曾經到紐約短期留學1個月，之後還有在自己代言的AEON英語補習班上課，只要一有空就會去海外旅行，因此培養出很好的口語能力。

7.《校對女王》（地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子）

一直很響往進入時尚雜誌「Lassy」工作的河野閱子（石原里美 飾），在經歷了7次的就職活動中終於順利進入發行該雜誌的出版社，但沒想到卻被安排到校閱部。起初她對這份工作完全沒熱情，但是慢慢地在工作中學到很多知識並了解到看起來很不起眼的工作卻很重要。

除了劇情有趣之外，當中石原里美的服裝秀也很吸睛。因為她是一位熱愛時尚的女孩，所以在戲中一直不斷地換造型，尤其用絲巾做的各種搭配更是掀起模仿風潮。

8.《不自然死因研究所》（アンナチュラル）

這部作品可說是石原里美重要的里程碑，它在當年橫掃日劇界各大賞的重要獎項，作品賞、主演女優賞、助演男優賞、腳本賞、主題曲賞全都被包辦了！證明了石原里美是有外貌也有演技的真正日劇女神。

故事描寫日本有8成的非自然死亡者在沒有經過解剖就草草被處理掉，是先進國家當中解剖率最低的，因此有公益財團法人創立了「不自然死因研究所」（簡稱UDI研究室）。石原里美飾演的法醫三澄MIKOTO是劇中核心人物，每一集與所長、技師、記錄員等一起合力解開死者背後的謎團。

9.《灰姑娘藥劑師》（アンサングシンデレラ）

以醫院的藥劑師為主題的故事，石原里美飾演的藥劑師葵MIDORI負責的是小兒科，她擁有異於常人的嗅覺和味覺，因此能查覺出藥物注射的濃度與使用異常。她總是站在患者的角度著想，以在藥劑師的立場發揮自己能使用的權限，對於她認為有問題處方籤總是毫不畏懼地去詢問開單的醫師。

乍看之下主題雖然稍嫌平淡，但整體的故事進展節奏掌握不錯，簡單卻細膩的情節觸動人心也發人省思。

10.《接棒家族》（そして、バトンは渡された）

由永野芽郁主演，描述一個擁有3位繼父、1位繼母的女高中生森宮優子的成長故事。石原里美飾演的是森宮優子的繼母梨花，這是她第一次挑戰母親角色。

她在劇中和第三任丈夫森宮壯介（田中圭 飾）結婚前才告訴對方有繼女優子的存在，一結婚之後梨花就突然人間蒸發，讓森宮扶養優子長大。石原里美雖然不是女主角，但她在片中常變換華麗服飾，也和飾演小時候優子的女孩有可愛的互動，在最近傳出石原里美懷孕消息之際，或許粉絲可以藉此想像一下她當母親實際的樣子。

相信在成為人母之後，石原里美的表演方式一定會和以前更不同，祝福她可以順利產下小寶寶之餘，也希望她別讓粉絲等太久，能早日看到她的新作品啊！

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