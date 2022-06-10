73歲台灣歌王中風半癱腎衰竭　曾酒後跌倒智力退化　超慘近況曝光

73歲台灣「原民歌王」萬沙浪昔日以電影《風從哪裡來》同名主題曲走紅，也唱紅〈愛你一萬年〉等經典歌曲，但健康亮紅燈，近年酒後跌倒腦部受損，導致喪失語言能力、智力退化，又中風半癱。好友紀寶如近日赴台東探視好友，曝光其近況。



紀寶如日前透露，自己前往台東探視萬沙浪，且與台灣食物銀行聯合總會送物資到當地，給近8000戶需要幫助的家庭，即使開車近10個小時，她認為：「愛的驅動力，不畏距離，與時間賽跑」隨文也附上與好友的合照。

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談起萬沙浪近況，據《ETtoday新聞雲》報導，紀寶如透露，今年1月對方生日時曾去探望，但他幾乎昏迷無法言語，後來則因腎衰竭，3、4、5月都住醫院急診，甚至一度需要簽放棄急救同意書。

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紀寶如說，萬沙浪憑藉強韌的求生欲，所幸最後脫離險境，如今已康復出院約2至3週，人已經清醒，還知道她是誰，「會跟我說謝謝」，她認為好友如其名字的意義，有如「青年勇士」一般強悍。

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