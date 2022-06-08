腦中風｜年輕人中風比例飆升？早期無症狀預防做好3件事留心1指標

日本知名男主播河村亮5月14日因腦出血病逝，享年54歲，消息來得突然令人震驚。



而腦中風也是人們常見的疾病，醫師提醒，腦中風的危險因子包括三高（高血壓、高血脂、高血糖）、肥胖、抽煙、不運動及生活壓力過大等，一旦發作最嚴重可能死亡或是昏迷。

腦出血8大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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兩大原因造成腦出血 腦動脈瘤破裂致死率高

台灣台北榮總實驗外科主任張效煌指出，台灣人常見罹患腦中風，主要原因在於台灣人壽命愈來愈長，三高盛行率也愈來愈高，導致腦中風發作的機會愈大，在過去幾十年中，腦中風長年盤踞台灣人十大死因的第4名。

一般俗稱的腦中風，可分成「出血性腦中風（又稱腦出血、腦溢血）」與「缺血性腦中風（又稱腦梗塞）」，中風的症狀有臉部表情不對稱、單側手腳無力麻木、口齒不清或意識昏迷，而出血性腦中風經常導致腦壓升高，較容易出現頭痛、嘔吐的症狀，造成的原因有兩種，一是腦部微血管因老化或高血壓而破裂，或是動脈瘤血管破裂。

台灣台大醫院心臟血管外科主治醫師吳毅暉表示，腦動脈瘤與主動脈瘤類似，在未破裂時，大多沒有明顯症狀；但當腦動脈瘤破裂，患者會感受到爆炸性頭痛，有50%的病人可能因此昏迷或死亡。

年輕人也會中風 比例成長變3倍

台灣高醫附院副院長暨神經外科醫師林志隆指出，近年由於台灣人生活飲食習慣改變，年輕型（45歲以下）中風，從原來的6%提升到18%，即成長為原來的3倍。

年輕人的出血性中風，主要與高血壓有關，還有血管異常、動脈瘤、動靜脈畸形瘤等原因；年輕型的缺血性腦中風，主因也跟三高脫離不了關係，女性服用含有女性荷爾蒙的避孕藥，或是民眾患有風濕免疫跟血管的疾病，亦會造成腦梗塞。

張效煌表示，血管阻塞的原因有兩種，一種是心臟因為心律不整或其他原因產生血栓，導致心臟內的血栓打到腦部血管，塞住腦血管循環造成；另一種則是因為腦血管本身因為動脈硬化而狹窄。

▼中風徵兆自我檢測：（按圖 👇👇👇）

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預防腦中風做好3件事 這指標常被忽略

台灣台安醫院心臟內科主治醫師林謂文表示，日夜作息顛倒或是作息不正常，或是生活型態有壓力，都會造成血管性事件發生，最常被忽略的指標就是高血脂。

想要預防腦中風或心血管疾病，台大醫院心臟血管外科主治醫師吳毅暉表示，最重要的是改變可調整的危險因子，包括三高必須控制達標、維持健康的生活型態與運動習慣，不要抽煙。

醫師也提醒，腦中風在早期都是沒有症狀，只有靠體檢才能夠早期發現，積極治療，降低死亡風險。

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