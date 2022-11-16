【Marvel】你不知道的超級英雄冷知識　一角色原型袒胸露臂極性感

Marvel在超級英雄影視作品「活化」的，除了上回提到的古典英雄吉爾伽美什（Gilgamesh、又譯基加美修），在第四階段中，他們亦有試圖讓大眾以更通俗的方式了解上古女神，將女神們重新包裝並以更合符現代審美標準示人的形象示人，最明顯的例子，當然就是《月光騎士》中的古埃及女神塔威蕾（Taweret）及伊西斯（Isis）。



古埃及女神塔威蕾頭部看似河馬，擁有鱷魚的背和尾，身體卻長有人類乳房，是孕婦及新生兒的守護神；這位女神於傳說中的外形特徵都被《月光騎士》足本還原，不過她的人格面貌與能力則與另一位古埃及女神伊西斯更為相似。

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女性原型化身「伊西斯」

《月光騎士》中的河馬女神塔威蕾有婉如擺渡人的能力，引領亡靈渡河到彼岸，不過在埃及神話中持有這個超能力的其實並非塔威蕾，而是被視為女性原型化身的伊西斯。此外，劇中作為塔威蕾人格化身的超級英雄「Scarlet Scarab」蕾拉，變身後的造型亦還原了伊西斯擁有「雙翼」的模樣，但比起伊西斯傳說中的性感露乳形象，「Scarlet Scarab」則明顯收斂許多，裝甲雖貼身卻包到脖子位置「完全封奶」零性感，呈現另一種戰鬥格。

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後話：女神祟拜於流行文化中的模樣

古時流行舉辦祭祀去進行女神祟拜，時至今日這一個概念已經轉化成更為入世，更為通俗的模樣示人。昔日的人們「造神」名乎其實是將某種概念或形象「神格化」；今日的女神，則是以符合某些人對於女性完美標準形象上位，再加上媒體吹捧升格「女神」的網紅或女星。只是古時的女神追隨者會上貢水果或者物品，今日的追隨者則是在社群平台對「女神」的性感照分享並按讚，或者當上「課長」課金買寫真。

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我想，現在的女神應該比古時的幸福得多：古女神祭祀桌上的貢物極有可能全都被祭司沒收及享用，今日的女神就真的有錢收，只要好好投資理財，當女神好幾年後賺夠了就直接封奶，把自己像尊佛像一樣安放在家就好了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：超級英雄片溯源：暗藏於《月光騎士》的女性原型伊西斯】