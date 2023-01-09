萬千星輝2022任噏亂評｜TVB成功呼應主題　大膽起用周奕瑋抵讚

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》在昨日（8/1）舉行，大家對賽果滿唔滿意？今次想同大家討論嘅並唔係賽果，雖然林敏驄無獎大家都會好唔滿意，但陳山聰同周嘉洛又唔可以話係好離譜，所以唯有選舉相信TVB嘅機制，又或者咁講，咁多年TVB頒獎禮一直都係咁，從來唔能夠滿足咁多位觀眾，今年算係大部份都值得認同。

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咁唔講賽果，講咩好？講成個騷個流程。上年其實已經讚過TVB，自總經理曾志偉入主後，真係想改革頒獎禮模式，至少在頒獎嘉賓方面下過苦功。上年已經請咗唔少TVB前輩返嚟頒獎，劉江、羅家英、羅冠蘭等等，今年卡士仲勁！包括任達華、張艾嘉、葉童、黃日華、苗僑偉（三哥）、呂良偉、郭可盈、鄭則仕等等，靠嘅都係曾生碌人情卡，絕對係值得一讚嘅地方。

曾生真係本事。（梁碧玲攝）

成個騷節奏尚算明快，但總有啲位令人覺得「多咗」，好似請馬國明、江美儀、陳煒和陳展鵬上台對後輩講出感覺，明顯想煽情，但同樣橋段在台慶已經類似上演過，同一招短時間又用多一次，觀眾眼淚唔係咁易呃。反而講煽情，周奕瑋開場白講返各藝人嘅辛酸路，簡單得嚟又直情，易動情嘅觀眾真係會隔濕濕。講開周奕瑋，唔能夠唔讚吓佢，全場一個人做足司儀應該責任，稿都幾長背得到，最後硬cut林敏驄發言恰到好處，畀時間幕後講感言，有效果之餘不失尊重。

你睇呢part有冇感動到你？（葉志明攝）

Do姐離巢，過往大騷必不缺席，而且司儀點會用一個咁少？比起往年，就算要用周奕瑋，都必定要有一位前輩帶住，森美、阿Bob、陳貝兒呢啲，但今次TVB大膽起用周奕瑋做獨腳戲，呢點真係不得不讚，證明TVB唔係唔畀機會比較新嘅人。

周奕瑋今次真係做得好。（葉志明攝）

講起硬cut，成個騷最大敗筆就係呢度，JW唱半首歌去咗廣告，《超能使者》幕後講感言又去廣告，雖然大家都唔明去廣告嘅重要性，但點解唔可以安排好啲，等大家講嘅講完唱嘅唱完先去廣告呢？呢個做法真係欠缺尊重，作為一間咁大間嘅電視台，如果明知會出現over time時間，喺節目時間安排上係咪應該提早有部署？希望呢啲事係日後唔會再見到喇。

但講到尾，今次頒獎禮其實已經做得好好，2022年TVB用上「傳承·狂歡」，傳承絕對係TVB需要進行的任務，而在今次頒獎禮上亦睇得出有呢個決心。得獎者出現較多以前少見嘅人，亦多咗唔少新生代，畀多啲機會、獎勵一班後生，避免青黃不接呢個問題，成功為「傳承」呢個主題，在2023年頭，為2022年劃上一個句號。