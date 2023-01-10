萬千星輝2022｜肥媽胡定欣獲封兩大「黑面神」　超越經典陳自瑤

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》已於周日 (8/1) 晚圓滿舉行，各得獎者固然十分開心，在台上發表感言亦很精彩。然而也有不少獲提名的藝人失落獎項難免感到失望，甚至在台下真情流露。當晚大會的鏡頭就捕捉了兩大「黑面神」，分別是肥媽 ( Maria Cordero ) 以及視后胡定欣。有網民更指兩人黑面程度勁過陳自瑤於《萬千星輝頒獎典禮2020》在老公王浩信成「雙料視帝」時「黑面」的一幕。

胡定欣昨晚除了奪得「最佳衣着奬」外，便整晚坐在台上陪跑。(資料圖片)

肥媽今年憑住與鼎爺李家鼎合作主持飲食節目《黃金盛宴》有份提名「最受歡迎電視拍檔」一獎，她也是當晚頒獎的座上客，不過在台下的她就不時被影到疑似黑面，沒半點笑容。當JW奪得最受歡迎電視歌曲獎時，肥媽竟然被影到疑似睡著了。當陳貝兒獲得最佳女主持時，五強不入的肥媽就連拍手也沒有拍。

而「最受歡迎電視拍檔」結果由《痞子殿下》的五位演員包括周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚以及張頴康奪得，肥媽無緣得獎，她在台下坐了一晚冷板凳，面色就繼續黑足全晚。肥媽當晚唯一展露笑容的時候是她被譚玉英點名稱讚時。

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至於當晚另一位黑面神胡定欣今年就憑《白色強人2》角逐「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項，可惜最後敗給了劉佩玥。 定欣今年除了奪得「最佳衣着女藝人」一奬外，便沒有獲獎，可說是整晚陪跑。而當周嘉洛奪得「最受歡迎電視男角色」在台上講得獎感言時，鏡頭更影到定欣坐姿霸氣十足，抬高頭嘴藐藐兼且黑面的樣子，她翹住腳雙手垂低放在身前，並沒有為周嘉洛得獎而拍手，與旁邊拍晒手的女藝人形成強烈對比。

定欣坐姿氣勢十足，且黑面唔拍手。(熒幕截圖)