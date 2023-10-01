孔劉憑《鬼怪》攀人生顛峰　上劉在錫節目吐心聲：那時不覺得幸福

有兩年沒有演出電視劇作品的孔劉，最近終於開工準備投入新的戲劇作品拍攝作業。不過外界都認為他演出《鬼怪》後，事業攀上顛峰，孔劉卻在接受劉在錫訪問時透露，其實當時自己一點都不幸福。



韓星孔劉：「我釣到的真鯛牠的頭，比我的臉還大，(後來呢？)，我放生了，邊想著『你慢走，要讓我下部作品暴紅喔』。」孔劉作客劉在錫的網路節目，暢聊他最熱衷的休閒娛樂活動，即使釣到超大的魚，但為了替作品積功德，選擇放生，連劉在錫都忍不住讚嘆孔劉的智慧。

孔劉作客劉在錫網路節目吐心聲。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓星孔劉：「我正在拍《TheTrunk》這部電視劇，是OTT平台原創8集影集。」這消息也讓粉絲好興奮，畢竟已經有兩年，沒看到孔劉主演戲劇作品，許多人對他的印象，也停留在2016年，轟動全亞洲的《鬼怪》，不過孔劉說，當時他的心理狀態，卻不是很好。韓星孔劉：「雖然暴紅是好事，但心裡某個部分，覺得非常非常的空虛，那段時間我心情不好，不是因為工作不順，反而是因為我事業成功之際，卻無法好好享受當時得到的關注。」

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《鬼怪》暴紅，讓孔劉的演藝世界攀上顛峰，他卻陷入不安的情緒，事過境遷，孔劉說他寧願變得雞婆，也不想讓其他人經歷和他一樣的事，同樣身為韓國四大公共財之一的姜棟元，最近則是忙著宣傳新電影。

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韓星姜棟元：「大家好，喜愛韓國電影的台灣觀眾們你們好，我是飾演天博士的姜棟元。」電影《附身》：「要驅除附在望柱石上面的亡靈才行，惡鬼退散。」不相信這世界上有鬼，卻扮演驅魔師斂財的姜棟元，在受理某件委託案件時，遇到奇特的事件，電影裡的動作戲，幾乎都是姜棟元親自上場，敬業的精神也讓電影在韓國上映首日票房，打敗荷里活電影空降冠軍寶座，男神銀幕魅力稱霸中秋連假檔期。

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