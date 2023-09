李泳知演唱會爆喊！哽咽唱〈玫瑰少年〉：歌詞帶給全人類深遠意義

南韓女歌手「李泳知」26號於台北的Zepp New Taipei開啟了亞洲巡迴演唱會的第一站!擁有「南韓文化總統」之稱的李泳知不僅是實力堅強的饒舌節目《Show Me The Money》冠軍,更是各大韓國綜藝節目的常客,自製的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》也曾邀請多位巨星作客,豪爽不做作的個性深受大眾喜愛。



李泳知26號於演唱會上演唱許多熱門歌曲,包含近期火紅的《街頭女戰士2》舞曲〈Smoke〉和與韓團SEVENTEEN合作的〈Fighting〉,最令人驚喜的是,李泳知竟然特別準備了蔡依林的〈玫瑰少年〉這首意義深重的中文歌曲。

李泳知的亞洲巡迴演唱會《THE MAIN CHARACTER》台北站原訂9月27號,開賣後瞬間秒殺,許多歌迷都未搶到票,到IG私訊李泳知詢問可不可以加場,沒想到寵粉的她知道後,馬上就和主辦方協調,又加開了9月26號的演唱會!

身為亞巡的第一站,李泳知一抵達台灣就感受到了台灣歌迷的熱情,接連PO出粉絲準備的應援食物及收到的禮物信件。而當日的演唱會上,不僅翻跳了《街頭女戰士2》的舞曲〈Smoke〉;表演了3首《Show Me The Money》中的比賽曲;和其他藝人feat的多首合作曲像是〈Fighting〉及〈BIBI〉,在安可曲上更特別用中文演唱了〈玫瑰少年〉,後續她也轉發了自己在演唱會上哭泣的限動。

〈玫瑰少年〉這首歌曲為台灣歌后蔡依林為了紀念1位逝去的年輕男孩,想為各種性向和外貌的群體發聲,是一首意義非凡的歌曲。因此當李泳知演唱這首歌曲時,台下的粉絲紛紛感到驚喜及感動。

李泳知接受《GQ》採訪時也提到第一次看完歌、了解歌詞含意的感動:「相比感官上的刺激,這首歌的歌詞帶給全世界人類有更深遠的意義,你不要管你是什麼性向,你就是你,每一種愛都是一樣的。」

