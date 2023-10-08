Siam Paragon槍擊案｜這位台女星也在現場　分享關鍵保命5步驟

泰國曼谷暹羅百麗宮百貨購物中心3日發生槍擊案，造成2死5傷。



從「植劇場」出道的女演員盛平（本名朱盛平）7日凌晨發表1200多字的文章透露自己當時人就在現場，驚恐分享現場狀況，以及保命關鍵動作，如今已回台。

回想當時逃出百貨公司後，曼谷下起了暴雨：「但我們根本顧不得那麼多，當下的我只覺得這是重生的洗禮。」

【懶人包】槍擊案發生時怎辦？點圖放大看看盛平分享的保命5步驟：

+ 17

盛平發文中首先表示：「回到台灣了…平安。這幾天經歷了一場極度恐怖的悲劇……槍擊案中的劫後餘生……」朋友鼓勵她分享，不是說出遭遇，而是一個「提醒」。她早早安排好這幾天到曼谷幫友人慶生，沒想到遇到槍擊案，當時她與友人們在餐廳用餐，突然發生槍響，「這時候大家幾乎要瘋掉了……但每個人都繃緊神經，即使是陌生人也不分彼此，當下只有一個目標，就是希望大家都活著…」

盛平透露大家抱在一起，10至15分鐘後，工作人員示意大家逃跑，他們一行人開始瘋狂逃生。她坦言只記得片段，可能因太過恐懼，大腦自動選擇遺忘，「但！我非常清楚記得幾件事，這也許就是救命關鍵！」分別是立刻蹲下、保持安靜、保持冷靜、不要落單、心中禱告，並表示：「雖然我一百萬個不願意有人遇到類似的事，但也許先了解狀況能成為某個時刻的保護…」

【相關圖輯】Siam Paragon槍擊案｜韓美女網紅就在現場！槍聲響後大逃亡全直播（點圖放大瀏覽）：

+ 20

盛平曾在「植劇場」第一季中演出「天黑請閉眼」、「戀愛沙塵暴」、「夢裡的一千道牆」等單元，是金鐘導演瞿友寧的氧氣電影公司簽約藝人，還演出陸劇「親愛的，熱愛的」，近期則在影集「地獄里長」、電影「他馬克老闆」中演出。

盛平臉書全文：

回到台灣了……平安。這幾天經歷了一場極度恐怖的悲劇……槍擊案中的劫後餘生……思前想後，也比較有勇氣說出口了……決定與大家分享（朋友說應該要說出遭遇，成為一個提醒）。雖然我一百萬個不願意有人遇到類似的事，但也許先了解狀況能成為某個時刻的保護……（這件事除了幾位家人、朋友外，我還未跟任何人提起，怕大家擔心……）

2023.10.03星期二（大約4pm），曼谷暹羅百麗宮百貨發生隨機開槍的槍擊案，當時，我人就在現場……這是老早計畫的旅行，為了慶祝我的閨蜜阿菁30歲生日，我們那天一起在百麗宮G floor的food court用餐。突然耳邊傳來巨響……「砰！砰！」我們幾乎是來不及有任何的猶疑，不知道為什麼，大腦給了我們最正確的訊息：「有人開槍！」

【相關圖輯】Siam Paragon槍擊案：途人逃命如臨末日 鏡頭捕足疑犯落網一刻（點圖放大瀏覽）：

+ 3

我們用最快的速度蹲在桌子底下，再一步一步移到廚房，躲在裡面不敢出聲……「砰！砰！砰砰！！」又開了四槍……這時候大家幾乎要瘋掉了……但每個人都繃緊神經，即使是陌生人也不分彼此，當下只有一個目標，就是希望大家都活著……

後來陸續又有人再衝進廚房，我們彼此抱在一起，此時的槍聲仍持續進行……（大家知道放鞭炮嗎？就像那樣……但是更大聲更大聲，我永遠無法忘記……）大約過了10-15分鐘，工作人員要大家「趁現在快點跑出去！」，我們用最快的速度衝出餐廳，在巨大的food court中迷失方向，只知道要跟著人潮！突然前方工作人員發出指令：「回頭！不要跑這個方向！」我們大夥兒又立刻轉身，往另一個方向逃竄……然後，我們跑到停車場，成功脫逃了……

這時的曼谷下起了暴雨，但我們根本顧不得那麼多，當下的我只覺得這是重生的洗禮……老實說……整個過程我只記得一個片段、一個片段，中間的一些連接過程有點模糊，大概是大腦開啟了Auto模式，也或許是太恐怖了，它主動幫我選擇遺忘……但！我非常清楚記得幾件事，這也許就是救命關鍵！

1.立刻蹲下。

發生這種狀況時一定要蹲下，並且尋找掩蔽物，我們是馬上蹲在桌子下，再慢慢移動到後方的廚房。

2.保持安靜。

除了一剛開始有騷動，以及杯盤砸碎的聲音，後來的整個過程所有人都非常非常安靜，包括大家在逃難時，完全沒有尖叫聲……（這跟電影裡演的不一樣，因為當下所有人都腎上腺素飆高，把警覺拉到最高！而且，我們有一方面是害怕發出聲音會被槍手找到！）

3.保持冷靜。

遇到這種事情切勿慌張，更不能神經質，絕對絕對要讓自己冷靜下來，唯有冷靜，才能讓大腦思考，或是聽見重要的指令。

4.不要落單。

整個逃命過程，我們三個人基本沒有離開過彼此，因為落單會造成很大的心理壓力（中間有一度阿勛被迫與我們分開，躲在另一邊廚房，那個時侯我跟阿菁的心情是非常緊繃的！）

還有就是！不論中間經歷多少逃竄路線，我們都沒有脫離過人群，因為一群人在一起力量更大，如果落單或許會成為目標……

5.心中禱告。

在整個過程中，我在心中不斷地禱告，我覺得也是因為這樣，讓自己不慌亂，也能比較有平安來面對如此巨大的恐懼……

大概是這樣，如果有想起來什麼，我會再跟你們分享，願神保守大家平安。最後，謝謝這趟旅程中我最重要的旅伴——阿菁與阿勛。

延伸閱讀：

小S二女兒「美成林志玲」！仙照曝光網封：最美星二代

「最美歐巴桑」這樣養成！陳美鳳曬高難度瑜珈照網看傻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】