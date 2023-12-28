李善均輕生真正原因惹端測　網民列出4大陰謀論　Oppa恐成替死鬼

南韓演員李善均27日輕生身亡，享年48歲，不過，網上出現眾多猜測自殺的原因，更是列出4大陰謀論；對此，經紀公司回應了。



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網民針對李善均驚傳輕生身亡，列出4大陰謀論；首先是認為李善均10月爆出吸毒，多次被警方傳喚，雖然兩次檢測都為「陰性」，但仍沒有洗脫吸毒嫌疑，他23日更是接受長達19小時的審查，傳出受到警方高壓調查，因此不堪容忍多方壓力，最終選擇自殺。

而第二種猜測，認為李善均不僅吸毒，傳出警方調查過程中，掌握其他對他不利的黑料，而在黑料尚未曝光前，他就因不堪忍受壓力而自殺；第三傳言，李善均案件背後，牽扯出更大的毒品系統網，涉及許多名人、財閥子女等，他身為知情者保護家人的人身安全，才選擇犧牲自我犧牲。

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不過，在李善均10月被爆出吸毒時，韓國民主黨副發言人李京（이경）就曾發文，指出總統尹錫悅的夫人金建希，其祕書的女兒捲入校園暴力事件，並透露該女目前就讀小學三年級，她用直笛毆打二年級的學生，但校方卻沒有要求加害者轉學，僅下令「換班」就讀，且受害者家屬沒有得到道歉，質疑因為加害者是權貴，學校才冷處理，並直指李善均是替死鬼。

針對李善均自殺身亡的謠言滿天飛，經紀公司則在聲明強調：「不要臆測及散佈虛假事實，不要進行惡意報導」；而李善均的靈堂於27日下午3點設置於首爾大學醫院殯儀館1號室，其妻田慧振及兄姊擔任喪主，預計將在29日出殯，安息地在選全羅南道扶安郡。

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