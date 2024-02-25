專訪｜A0細細粒激減119磅曾憧憬有男友　搵金牌媒人Bob幫手結果…

「肥」是細細粒（陳嘉佳）的標記，也是帶挈她入行做藝人，以至北上做吸金吃播的原因。不過，她卻在這個時候突然減肥，四個月間激減68磅，與最高峰時期282磅相比，現時只有163磅的她，前後輕了119磅，瘦了不止一個碼！

肥足39年，也曾在成長期因體型遇上許多尷尬及難堪事，最嚴重一次是被非禮都冇人幫手；如果想走出陰影，要減一早減了吧？細細粒在專訪中，就分享了今次決心減肥的原因；以及經歷事業低潮期、兩年冇劇拍，直播冇人睇喊足三個月，如何翻身成一晚賺百幾萬之直播帶貨女王的故事。

場地：Mona Bar

攝影、攝錄：林志龍

剪接：葉思雅



細細粒在內地直播勁吸金，早前她趁新年回港，接受《香港01》專訪，暢談這幾年在做直播網紅的生活，以及決心減肥的原因。（林志龍攝）

就算著住厚衫去雪地，都明顯見到細細粒瘦了很多！（Instagram：siupochankakai）

常因體型惹誤解 遇非禮後竟被途人落井下石

細細粒歷年來因體型歷盡歧視和誤解，比如說搭𨋢、搭車有人放屁，周遭的人總將目光瞄向她，再掩上鼻子。她不止一次被陌生男子用手肘撞向敏感部位，而15歲那年她回家鄉上海，在公共巴士被非禮，竟遭途人落井下石。她說：「我Feel到個男人用不正確部位頂住我！」即使她走到車廂內其他位置，對方繼續死纏，後來更跟著她下車。細細粒鼓起勇氣當眾罵對方，怎知身旁不但沒人幫手，她更被圍觀者踩多一腳，「我聽到有個阿姨講，係一個5、60歲嘅嬸嬸，佢話：『嘿，咁肥，點會博你懵？』咁嘅意思囉。我真係……」她很希望大家明白，生得肥，不代表不會被非禮。

細細粒是上海人，每年都會回上海，但15歲那年她卻在當地巴士遇上非禮事件，被陌生男子用不尋常部位頂撞，她指證對方後，竟遭途人落井下石說：「咁肥，點會博你懵？」（Instagram：siupochankakai）

去遊樂場發生難堪事 自此不再玩機動遊戲

細細粒兒時家境麻麻，出社會後才第一次出國旅行，用$899報了個五日四夜泰國團，亦是她第一次在國外玩機動遊戲，原本非常興奮，最終卻發生尷尬事，令細細粒從此不再玩機動遊戲。她玩機動遊戲「洗衣機」時，已坐在加大碼座椅，但從上面拉下的安全裝置，卻因她體型太龐大而卡不進扣裡去。最後她猛縮肚，加上工作人員用蠻力硬壓下去才勉強鎖實，不過在過程中她卻憋到嘔吐。

可是這已算小事，細細粒再與好友玩另一款「鴨仔船」水上單車，她的260磅體重是對方的一倍，玩到半路開始聽到後面的人竊笑，本來都不以為然，直至感覺到船開始傾側才知兩邊負重太不平衡而出事，「我嗰邊入水，啲水入晒嚟，所以愈來愈側、愈來愈側，跟住岸邊啲泰國人吹BB叫我哋返嚟。我睇返啲相，架船已經要反喇，可能再踩多2分鐘就成架船反㗎喇！」

細細粒的人生體重高峰，是128公斤，即大約281磅。（Instagram：siupochankakai）

細細粒因在遊樂場玩機動遊戲的不愉快經歷，令她不再玩同類型設施，就連玩海盜船都怕自己大髀太粗，即使現在瘦了她也不想玩，「我驚撠唔入（安全帶），我以前連坐飛機都有尷尬位。」（林志龍攝）

母親多年為細細粒做衫 被取笑幸得對方為自己出頭

細細粒歷盡歧視眼光，所以從小出街都不太敢跟他人有眼神交流，而她的母親每逢遇到不友善目光，都會出聲替細細粒出頭，「我阿媽好憎好憎好憎一種小動作，細個同媽咪去街，啲一男一女，可能係情侶、兩公婆，多數都係個女人撞一撞個男人，叫你回頭望我有幾肥，我阿媽見到個女人撞個老公，老公回頭望喺度講嘢，就會直接開聲鬧。（佢點鬧？）你有冇禮貌㗎？咁望人！」

細細粒家族遺傳肥胖，父親那邊所有親戚都是加大碼，所以她自小已是肥妹。（Instagram：siupochankakai）

細細粒是家中獨女，父親十年前離世，去年外婆都過身，她突然驚覺自己冇人冇物，只剩母親一個，她與母親感情深厚，由於細細粒自幼很難買衣服，所以有十幾年時間她都穿母親手做的衣服，雖然對方只會做一款背心連身裙，但聽起來還是十分窩心，細細粒亦因如此，到現在還是對穿連身裙情有獨鍾。

雖然細細粒在成長期因肥胖而被歧視，但其實她肥得可愛，而且心態樂觀，更說：「我若果咁自卑，我晨早瘦咗啦，就係冇乜嘢可以打擊到我自信心！」（Instagram：siupochankakai）

細細粒的外婆去年元旦離世，令她發覺身邊親人愈來愈少，感慨萬千。（Instagram：siupochankakai）

39歲終決心減肥 因不想比母親早死

現時細細粒因做直播主長居杭州，她坦言當初決定要將事業重心北移，與70歲母親分隔兩地，內心也很大掙扎，尤其當時因疫情未通關，一走就可能長時間冇得見。不過，細細粒的母親每次都會睇她直播，「佢成日問我點解今日唔直播。（佢會睇你啲片？）每一次直播，由頭睇到落尾！」

過往母親多次叫細細粒減肥，但她卻胖足39年，直至近日她終於扚起心肝減肥，原來亦跟媽媽有關，「我冇諗過瘦咗之後會帶畀我啲咩，冇人知道，但係至少我覺得要對得住阿媽生我出嚟時嘅健康，好衷心一樣嘢，真係唔想早死過佢！我知道以我咁嘅磅數再落去，身體唔會好得去邊，唔好話死唔死，真係中風嘅話你都玩完，係咪要佢照顧我？都唔得啦。」

細細粒與媽媽相依為命，而她決心減肥的原因之一，是不想比母親早死。（Instagram：siupochankakai）

冇劇拍兩年主動敲監製房門 因王祖藍建議北上搏一鋪

細細粒當初放棄與媽咪相處的時間都肯北上，其實亦與事業瓶頸有關，《老表，你好嘢！》的細細粒、《老表，你好Hea!》的Vivienne的確讓觀眾留下深刻印象，但始終受外型侷限，細細粒可以演的角色很少，人氣和新鮮感皆無以為繼。她曾經至少兩年冇劇拍，即使主動敲監製房門都冇用，「全部監製敲晒，所有劇組綜藝監製我都敲晒門。」

《老表，你好Hea!》的Vivienne一日食足幾餐自助餐，令觀眾印象深刻，也絕對是細細粒的代表作。

問到會否很難踏出這一步，她不諱言當時已沒有討價還價的餘地，「既然咁肉酸，你當初就唔好同經理人呻話冇工開。（你覺得肉唔肉酸？）又唔係肉酸嘅，TVB每年簽咁多咁多港姐、訓練班出嚟嘅藝人，人哋唔記得你，或者你喺熒光幕前嘅新鮮感又少咗，都要Remind下人，當自我介紹啫。」既然此路不通，伯樂兼老闆王祖藍就建議她北上做直播搏一鋪，試試可否在內地闖出名堂，她為了生計，掙扎完兩個月終於決定應承。

細細粒以往只能做喜劇角色，被問減肥之後會否可挑戰靚女或以往未試過的角色，她說：「我冇做過咩角色，所以好多都可以做，你要我做乞衣都OK，但色情嗰啲我就唔鍾意喇，瘦咗我要你露波罅，要你著Bikini過鏡，呢啲我就唔會接。」（林志龍攝）

否認月租10萬住豪宅 帶貨分紅原來少得驚人

近來許多報道說細細粒是「富婆」，靠直播帶貨賺到盤滿缽滿，更成功上車，進駐月租10萬的淺水灣豪宅，細細粒否認說：「我又未去到咁奢侈，住就唔差嘅，都要畀阿媽住得好啲㗎嘛係咪？自己享受唔到，長期都唔喺香港，阿媽辛苦成世，係咪住好啲都唔得先？但梗係唔係10萬蚊，真係10萬蚊我阿媽性格都『小』到我唔知去邊，冇咁貴，一半都冇。（住淺水灣？）附近啦，附近啦，有平嘅。」現時她在香港、上海、大灣區都有物業，「人仔」似乎真的好好搵，細細粒認真計算後，卻透露收入其實只是TVB時期的兩倍，尤其她頭一年都冇賺錢，更澄清：「我真係一毫子一毫子賺，可能我今日賣一盒金莎， $89，我真正落到落袋嘅，我諗得8毫子㗎咋！」

細細粒現時在香港、上海、大灣區都有物業，但她就否認住淺水灣豪宅，並表示直播賺錢「好睇唔好食」，雖然收入比一般人多，但因要拆帳、付技術費等，淨袋的其實不多。（林志龍攝）

初做直播帶貨銷情慘淡 每晚哭著入睡靠一首歌撐住

細細粒做直播，一晚最高峰可以賺到132萬，不過她初接觸這個行業時，銷情實在極慘淡，令她驚覺自己錯判形勢。她剛開始做直播時只得61個觀眾，令她完全嚇呆，「嗰時候都有睇王祖藍直播，佢數據好好㗎，佢一開波有10萬人，我心諗，我差嘅應該都有5千人啩？」

不過事與願違，細細粒的首場直播只做了$2,000生意，最終還因技術費用等支出而倒蝕，其後的三個月，情況仍然未見起色，簡直將細細粒打進谷底，「我諗喺屋企喊咗幾耐呢？每一晚都係喊到瞓著，第二日又起身。我嚟呢度係咪錯咗呢？咩事呀？又唔敢同阿媽講喎。」她透露雖然賣不出貨沒有懲罰，但直播公司內一定會有閒言閒語，「唔會話咩嘅，不過覺得幾冇面啫，佢會話『老闆專登喺香港請你返嚟做直播，以為你會賣得好，原來都只不過買2千蚊咋？』」

細細粒與伯樂王祖藍雖然相識十幾年，但私下完全不熟，不會傾電話或約食飯，只會因有要事才講電話，不過細細粒說：「呢個電話一打，都係盡最大努力嘅方法，一定要幫你解決。」（林志龍攝）

細細粒曾在低潮時期Send了長達500字的短訊向王祖藍求救，對方最終以一個非常可觀的底薪與她簽約，令細細粒視他如救命恩人，並說：「佢叫我做任何一樣嘢嘅話，唔好質疑佢，佢唔會害我！」（Instagram：siupochankakai）

而令她支撐下去的原來是一首歌——翁倩玉的《信》，「我每一晚喊完之後聽呢隻歌瞓著，我諗我聽咗二千次都唔止。不過我喊完最多都係傷心嗰晚，第二日都會諗辦法解決。」細細粒聽從直播老闆建議，在「雙11」直播旺季暫停開直播，連續21日、每日用至少8小時睇其他人直播，不論厲害或差勁的全都要看，「跟住就開電腦，分析做數據，訂立究竟我失敗嘅原因喺邊。（咁失敗原因係？）我唔知道呢樣嘢係咩，太過輕視呢一個工作，覺得只不過係手板眼見功夫。我嗰時都以為直播咪咁囉，你幫我揀完件貨，背晒Product、價錢，跟住裡面啲Terms去講咪得囉。」經歷完這段時期，她認真做了很多研究，又要預計未來三個月的市場規劃、流量、觀眾趨勢，當正是一門生意去做，幸好受疫情帶動，生意終於有曙光！

細細粒最初北上直播時銷情慘淡，幾個月她每晚哭著入睡，靠《阿信的故事》主題曲《信》撐過去。（林志龍攝）

首創吃播式帶貨 疫情帶動生意額暴升至一晚132萬

「我捉得住之後COVID疫情，所有人會被困咗喺個屋企裡面，我開始要賣一啲貯糧嘅嘢。我哋嗰時直播攞產品，啲客唔畀你㗎，都知道你賣唔出，我哋係逐間打電話去『囈』佢，攞貨傾價錢咁樣做。」她當時靠賣「港貨」彈起，因為內地人來不到香港，但廣東省地區的人尤其鍾情藍罐曲奇、樂家杏仁糖、瑞士糖等等，還有特別喜愛日本手信「白之戀人」。

細細粒於是大手攞貨，並首創「吃播」形式的直播方法，「嗰時冇呢一種直播方法嘅，所有人都係拎住個Product講，或者搵助播講嘅，係咁搏命食都係我做先嘅！」她搵命搏的程度，誇張到為直播一季食400隻大閘蟹、逾100個榴槤，亦幸好生意額節節上升，「由嗰場開始，我記得我就由本身賣到2萬蚊，一下做咗36萬。2千幾蚊去到2萬幾，一跳36萬 ，再跳58萬 ，再跳80萬 ，我諗返香港前一場係132萬。」

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

為做直播，細細粒一季食400隻大閘蟹。（Instagram：siupochankakai）

減肥竟不獲觀眾受落 因轉型與直播公司爭拗

不過，靠做吃播發圍，躍升至百萬網紅後，細細粒居然突然減肥，擺明同錢作對，她直認曾因此事與公司爭拗過，「公司梗係希望你賣啲好賣嘅Product，而家我賣好多以前嘅Product賣唔郁。以前賣得郁，係人哋見到我食嘢時有一股吸引力，覺得呢樣嘢好好食，所以先會去買。」但現時她不但堅持不再賣朱古力、金莎之類，就連掛在直播間櫥窗都不會，「我再賣一啲咁唔健康，我自己都唔食嘅嘢，我過唔到。好多人會以為原來你食緊薯片、食緊朱古力都可以減到肥，一定會有呢啲誤解，我就話我唔賣啦！」

細細粒現時都有在直播賣食品，但已不是從前的大閘蟹、朱古力、薯片，而是較健康的蘋果醋、椰菜花飯，她更因轉型曾與公司有拗撬。（林志龍攝）

2022年，細細粒獲抖音頒發「生鮮行業TOP達人獎」，她說：「無攞過任何獎的我，2022年我收到一個獎，今年我會更努力，攞更多又平又靚又抵的貨❤️多謝抖音」（Instagram：siupochankakai）

肥明明是細細粒的特色，也是她的「生財工具」，一下子瘦成個碼，失去標誌，說不定會令好不容易儲回來的人氣下滑，她減肥後亦確實聽到很多人說：「嘩，佢瘦咗原來咁唔靚㗎？都係肥靚啲！」就連母親都這樣說，不過細細粒就懶得理會，堅持繼續減下去，希望達到130幾磅的理想體重，「我覺得你依家唔係睇我肥瘦、靚唔靚嘅問題，係睇我毅力，呢個毅力唔係淨係用喺減肥度，如果社會上面多啲人用呢個做人嘅話，都係一個好好嘅原動力或者推動力！」

雖然變瘦後很多人向細細粒說覺得她以前比較好看，但她仍會繼續減肥，更坦言現時感覺身體變得健康，糖尿問題都改善了。（林志龍攝）

被誤解串嘴冇禮貌 手機屏幕提自己謙卑

講起做人道理，記者留意到細細粒手機屏幕寫住「謙卑」二字，她說這是老闆王祖藍對自己的提醒，她自直播做到36萬生意的那日起，就將「謙卑」設成手機壁紙，不停提自己不要囂張。細細粒過往曾被指冇禮貌、寸嘴、態度差、粗魯，她覺得自己只是有話直說、不愛裝模作樣，加上不笑時的樣子又挺兇，所以令人有如此印象。不過私下的她卻是非常謙卑，細細粒說：「其實我低咗好多年、窮咗好多年，而家有少少機會，唔好寸！唔好囂！如果唔係個天會收返你！」並再三強調：「做咩都真係唔好寸，唔好睇唔起人。想當年睇唔起我啲人，而家都應該幾佩服我，人有三衰六旺，你真係唔知。」

細細粒的手機屏幕寫住「謙卑」二字，原來是祖藍提她千萬不要囂張。（鄧穎琪攝）

手機三年冇新增聯絡人 北上後只識到一個圈中朋友

過往細細粒曾在訪問講過，體型令男人卻步和標籤自己，所以隨著年月過去，至今仍「A0」的她早對愛情失去憧憬，講到減肥後會否重新與愛情行近一步，細細粒直言：「減肥時，我有期待呢樣嘢，都減咗4、5個月，我同你講，唔好話拍唔拍拖呢個問題，呢段日子我連男性朋友，正常朋友都冇呀！」她說自己電話已三年冇新增過任何聯絡人，平日只會跟工作的同事聯絡，北上幾年只認到一位圈中朋友，就是住在同一個屋苑的郭少芸。對方還怕她一個人長期宅在家中太孤獨，常邀請她到自己家裡作客食飯。

細細粒形容自己：「我性格就係一係返工，唔係就坐喺屋企，真係可以起身睇電視睇到瞓，連續睇八套電影跟住瞓覺，我真係可以咁樣三年。」原來此舉令郭少芸非常擔心，所以邀請她一起吃飯。（林志龍攝）

細細粒在內地沒怎麼交到朋友，只認識到一班協助她做直播的團隊。（Instagram：siupochankakai）

催促金牌媒人Bob幫手搵男友 對方卻說無人問津

細細粒與「最強媒人」阿Bob（林盛斌）熟稔，對方為不少女藝人撮合姻緣，叫細細粒請他出馬幫手，誰知她說：「呢兩年新年又好、生日又好，我都話有男仔記得介紹畀我。佢今年喺佛山開咗個Talk show，我做嘉賓，嗰晚我同阿Bob食宵夜，我冇問佢，但佢已經即刻同我講，話：『嗱，我真係有幫你搵人，但係真係冇人問你，我都冇辦法。』」

細細粒每年提一兩次阿Bob幫自己搵對象，可惜連金牌媒人Bob出手，桃花運仍未有起色，可能40歲仍未能脫單。（Instagram：siupochankakai）

減肥後仍未可脫單 想覓伴侶令母親放心但未敢強求

問到原來瘦了都無助姻緣，會否因而感到沮喪，細細粒說這段時間領悟到兩個道理，「我真係年紀大喇可能，39喇。另一樣嘢係，每個人出世可能都有啲缺陷，上天畀咗一樣嘢，又唔畀另一樣嘢你，我唔再強求喇。既然冇，強求嘅，識到個『屙拔甩』嘅，你人生就真係『屙拔甩』喇！」她說自己已過了25、30歲急於結婚生仔的年紀，人生意義和比重也不在愛情，「有，好唔好呢？梗係好啦，我阿媽可以放心呀，我係獨女，冇咗佢就真係得返我一個。有，梗係好，我都唔會拒絕，但係冇點算呢？冇乜所謂。」