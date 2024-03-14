足球轉會｜麥巴比離隊成定局　PSG傳願付高價購曼聯前鋒拉舒福特

法國巨星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）今季結束後離隊已成定局，巴黎聖日耳門（PSG）開始為「後麥總年代」做好部署，近期屢次傳出對一眾頂級進攻球員有興趣，傳得最多、為時最久的一人正是曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）。

拉舒福特今季表現不濟，最新竟傳出PSG願意為他豪花8000萬英鎊轉會費，同時又指他們對利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）感興趣。麥巴比的離隊，是否已將PSG迫進恐慌收購狀態？



報道指，PSG渴望在今夏買入拉舒福特。（Getty Images）

擾攘多時，麥巴比離開巴黎幾成定局，PSG亦將要為「後麥巴比時代」部署。英國《每日星報》指，PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）已視拉舒福特為麥巴比的長期替代者，為將該名英格蘭球星帶到巴黎，他們願意出動銀彈攻勢。

麥巴比離隊似乎已成定局，PSG必須為此作好部署。（Getty Images）

「福仔」去年夏天與曼聯續約至2027年，周薪高達35萬鎊，可是他今季表現與身價不成正比，34次在各項賽事上陣僅攻入7球，近期多次被狗仔隊拍下他到夜蒲買醉的負面消息，甚至試過因而「射波」缺操。

負面新聞不斷之下，英國傳媒紛傳他的轉會傳聞，《每日星報》報道稱PSG願支付8000萬英鎊轉會費將他收購，並開出50萬英鎊的周薪，《每日鏡報》則指PSG開出的轉會費為7500萬英鎊，周薪40萬英鎊。惟紅魔鬼對拉舒福特的估價接近1億英鎊。

拉舒福特今季表現不如理想，巴黎聖日耳門為他大灑金錢是否理智之舉？（Getty Images）

PSG有意羅致拉舒福特的傳聞由來已久，不過該名英軍球星今季表現不算出色，若他們真的打算以這個超優厚待遇收購「福仔」，是否明智值得商榷。

利物浦領隊高普（Jürgen Klopp）季尾離隊，陣中球星或有離心。西班牙《國家報》（El Pais）指，PSG亦看中哥倫比亞翼鋒路爾斯迪亞斯，不過他們要面對巴塞隆拿的競爭。迪亞斯自從2022年加盟紅軍，突出表現令他獲得不少豪門注視，最有興趣的是西甲班霸巴塞隆拿，早前有消息指巴塞已向紅軍問價。利物浦對出售迪亞斯持開放態度，他跟紅軍的合約2027年才屆滿，因此為標價1.02億英鎊。

PSG終結巨星年代，美斯、尼馬相繼離隊後，只剩下麥巴比一位天王巨星，今夏當麥巴比也離開，如何重組球隊是個難題。拉舒福特、迪亞斯是否最後答案不得而知，問題是PSG能否購入他們，也是疑問。