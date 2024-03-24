女子重劍世界盃｜香港不敵中國緣盡奧運團體賽　僅江旻憓獲資格

女子重劍世界盃南京站，香港隊周日（24日）出戰團體賽，由於這一站是奧運積分「截數」前最後一站，香港在爭奪「亞洲及大洋洲區第一位」的奧運入場券之上，僅領先緊隨其後的中國隊5分。

香港隊和中國隊在今站首圈雙雙輪空，次圈即正面交鋒，惟港隊落敗，加上中國隊8強擊敗韓國，令港隊未能取得奧運的女重團體賽資格。



這一場大戰，現場兩隊都不斷為隊友打氣，江旻憓首輪先1：2落後孫一雯，緊接陳渭泠上陣對余思涵續以2：4落後，佘繕妡第三輪對唐君瑤，雖然取得的分數較首兩輪的友隊更多，共得4分，但分差上也續遭對手拉開，至此港隊落後6：12。陳渭泠再落場，又遭對手打出一節1：3，分差越來越遠，港隊落後7：15。

女子重劍港隊能否爭取到巴黎奧運資格，需視乎中國隊的成績。（香港劍擊總會圖片）

江旻憓在第五輪接手，雖然狂搶7分，但也遭對手刺到五劍，分差稍稍收窄至14：20；佘繕妡一直保住差距，惟末段遭對手連刺3劍之下，港隊落後到20：28，到陳渭泠戰畢第七輪，已落後到11分之多，比數24：35；佘繕妡再戰成30：40，交棒予「守尾門」的江旻憓。不過10分差距，對於江旻憓來說無疑難度極高，最終也以33：45告負，未能晉級。

港隊16強止步後，仍會出戰排名賽，雖然以連翊希入替陳渭泠後先擊敗德國，惟中國隊在8強以45：43擊敗韓國隊，殺入4強，奧運積分反超香港，令港隊在分數上已無緣再爭資格，但仍有待正式公布。

目前香港隊陣中，張家朗和陳諾思已分別獲一席花劍個人賽資格，而女子重劍隊未能獲團體賽資格，江旻憓仍可憑「亞大區第一」獨得一席個人資格。