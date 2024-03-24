F1澳洲站｜韋斯達賓咸美頓退賽　羅素末段自炒　辛斯手術後即封王

作為今季F1（一級方程式）第三站的澳洲站，正賽周日（24日）上演，首兩站都奪冠的韋斯達賓（Max Verstappen）竟在第三圈已退賽，加上連場意外下，最終造就法拉利的辛斯（Carlos Sainz）在盲腸炎康復後首戰便封王。



今站一起步，仍然是頭位的韋斯達賓順利跑出，但第二圈便遭辛斯爬頭，然後韋少的戰車車尾右後位置開始冒煙，戰車明顯已無法再賽，但他仍「捱」到進入維修站，而經維修站通道入站期間，更發生小爆炸、冒出黑煙並起火，韋少返回紅牛車房後隨即離開戰車，機械士也立刻以滅火筒噴向戰車，韋少退賽，令他9站連勝的走勢終結。

韋斯達賓的戰車回到維修站後仍冒煙。（路透社）

升上頭位的辛斯，其實兩星期前的沙特阿拉伯站才因盲腸炎而未能出戰，當時他接受了盲腸炎手術，切除盲腸，今站展開前，他也自然狀態並非100%。不過由於法拉利早前已宣布明年會以咸美頓取代辛斯，辛斯仍然要為尋找明年的席位努力，今仗無疑是難得的「搵工」機會。

紅牛另一車手佩雷斯戰力無疑不及韋斯達賓，一直在第5、6名未能爬升，難言是威脅。不過，辛斯雖然一直帶頭但也曾面對過不少考驗，第17圈，辛斯剛換完胎之際，咸美頓戰車死火，一度引發短暫的虛擬安全車，辛斯稍稍「蝕章」，幸好只得並非爭冠對手的艾朗素成功把握到這個縮短入站時間的機會。辛斯最後階段也面對來自隊友陸克萊的壓力，他在餘下兩圈時曾透過無線電向車隊表示輪胎狀況不佳，速度一度下滑，陸克萊即把握機會造出全場最快時間、甚至刷新賽道紀錄，收窄差距。

無獨有偶，在最後一圈，本身極力追趕艾朗素的平治車手佐治羅素失控自炒，戰車嚴重撞毁、再彈回路中心，幸他後方沒有高速駛近的戰車，才不致釀成更嚴重意外，但已足以令看台上的觀眾都已紛紛露出擔憂的神色，最終羅素並無大礙，自行爬出戰車。賽後，賽事裁判認為當時在羅素前方的艾朗素當時「比正常減速更多」，正調查是否涉違規。

羅素發生意外後，賽會立刻出動虛擬安全車，並就此完成賽事，由於虛擬安全車之下不得爬頭，令陸克萊再無機會爭冠，對辛斯來說，無疑是鬆了口氣，他亦順利奪冠，陸克萊獲亞軍，麥拿侖的諾里斯獲季軍，主場出戰的皮亞斯特利第四。

法拉利包辦冠、亞軍。（Getty Images）

辛斯這個冠軍是他生涯第三個分站冠軍，近21站F1分站賽的冠軍，全部由他和韋斯達賓奪得，辛斯上一次封王是去年的新加坡站，當時他也終結了韋少的10連勝走勢。有趣的是，辛斯生涯中三次奪得分站冠軍，羅素全都炒車退賽。

車迷最議論紛紛的，當然是辛斯兩星期前才割掉盲腸，但今日便已站上頒獎台最高一級，他受訪時幽默地道：「我推介所有車手今個冬天也去割掉他們的盲腸！」他又指，今季第一站巴林站獲季軍、到第二站沙特站患盲腸炎而缺陣並做手術，到現在再獲冠軍，「感覺就像坐過山車」。