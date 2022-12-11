世界盃英格蘭球評｜成績表亮麗又如何　修夫基卻有難以攻破的死穴

當哈利卡尼一腳將皮球踢去觀眾席的時候，英格蘭主帥修夫基是否回想起自己1996歐洲國家盃對德國宴客的情景呢？那個圓點，距離龍門只有12碼，卻永遠是英軍無法逾越的鴻溝。

修夫基賽後說會考慮一下前程，外間普遍反應是他應留下來。但，這真的好嗎？



2016年便接掌英格蘭的修夫基，合約到2024年歐國盃後才結束，他在這段期間，戰績僅次於1966年為三獅軍贏得唯一一次世界盃的藍西爵士，比艾歷臣、卡比路等眾多名帥還要好，他帶領英格蘭於上屆世界盃殺入4強，去年的歐國盃僅負意大利得亞軍，今屆世界盃也打出不少漂亮勝仗，就算不敵法國一役，戰術上也箝制了對方最大威脅麥巴比，要不是卡尼射失12碼，起碼能在加時續戰。

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難怪賽後輿論傾向修夫基應該繼續帶領英格蘭，加利尼維利、伊恩胡禮等由名宿變成的名嘴，也紛紛表態支持。中場大將迪格蘭賴斯亦力撐修夫基，認為他能團結球隊，讓球隊擁有爭奪世界盃的信念，負於法國，戰術上沒有錯，勝負關鍵在場上的球員而不是場外的領隊。難得球員自己將責任攬上身，若我是修夫基也會感動流涕，可是這僅出於同情關顧，而非事實陳述。

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修夫基無疑將麥巴比防得滴水不漏，右閘基爾獲加以速度緊纏，中場佐敦軒達臣負責包抄，右翼布卡約沙卡也不時回防，令「麥總」難有埋門機會。但過分專注麥巴比，卻忽略了法國真正的「大腦」基沙文，後者今仗輕鬆交出了兩個助攻，超越了施丹及亨利，成為國家隊歷來的助攻王（28次）。

進攻上，修夫基收起了最具威脅的沙卡，換入作用相近的史達寧，也是難以理解，後者剛剛因家事回了英國一趟，心理上、狀態上是否足以在尚餘十多分鐘的賽事起作用？結果說明了一切。

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到了最後階段，修夫基還換入要上腳用波的基亞利殊，而沒有選擇另一中鋒卡林威爾遜，甚至將擅頂的哈利馬古尼推前，其實最理想還應該換入阿歷山大阿諾，因為這名利物浦守將右路傳中的創造力與準繩度，在英軍陣中無出其右，絕對適合在非常時期的高空轟炸戰術。

這個套路，荷蘭的雲高爾在之前一天對阿根廷的賽事已示範了一次。橙軍該仗不只換入了兩名高大中鋒盧克迪莊及韋格賀斯，甚至連中堅雲迪克也推前，結果真的由0：2落後，逼和至2：2。這就是戰術大師與修夫基的分野。

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修夫基無疑有不少優點，例如團結軍心、擁有馬古尼的使用說明書等，但臨場指揮是死穴，如果不善忘，上屆世界盃4強面對克羅地亞時，英格蘭開賽僅5分鐘便憑查比亞射入罰球領先，但修夫基的球隊之後就退守，以為可以守足餘下85分鐘？結果被對手於68分鐘追平，復於加時攻入奠勝一球。再數上屆歐國盃決賽，又是早段領先，又遭對手追平，這次捱到互射12碼分勝負，修夫基卻在最後一刻換入拉舒福特及辛祖入場，結果兩名年輕人身都未熱便告宴客，冠軍也拱手讓予意大利。

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執教國家隊跟球會有顯著不同，國際大賽是短期密集的淘汰賽，國家隊教練必須將球隊於一個月幾場賽事發揮出最大的潛能，修夫基沒有這方面的才能，他的臨場指揮異常差勁。還有，修夫基比其他國家隊主帥都要幸福的是，國內聯賽有哥迪奧拿、高普、干地、阿迪達等名帥幫他練兵，造就了科頓、沙卡、阿諾等眾多後起之秀（他還照抄干地於熱刺由卡尼墮後兩翼進襲的戰術），可是他一手好牌都沒有用好，感覺就像「鋤大弟」揸住3條2、一條「夫佬」，結果都贏不到那樣。賭桌旁現時有杜曹、普捷天奴、謝拉特等人磨拳擦掌，也許修夫基是時候讓其他人試一試手氣好了。