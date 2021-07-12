歐國盃決賽︱修夫基受盡千夫指公平嗎？英格蘭主帥謎之調動背後

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-12 18:56

曾經有人說過，英格蘭領隊可能全世界第二最困難的工作，僅次於英國首相。盛載着6800萬足球狂熱國民期望，傳媒每日24小時疲勞轟炸和批評，狗仔隊長期跟蹤一舉一動，網民全方位監測每個決定……想一想也夠累了。 夠膽接手這份工，那份勇氣已經值得掌聲。自命是現代足球發源地的英格蘭，自從1966年世界盃封王後，長久以來大賽表現總是與名氣不成正比，藍斯爵士（Sir Alf Ramsey）之後，之後12任領隊沒有一個能夠領軍入決賽，直到修夫基終於為英軍帶來突破。他未受到應得掌聲之前，已因為決賽落敗一夜間英雄淪為狗熊。

大賽決賽，球員、教練臨場表現見真章，那是平素訓練有功，同時也是經驗累積。決賽中表現最佳兩個球員，36歲的基亞連尼和34歲的邦路斯，正是意大利陣中僅有兩個曾出戰2012歐國盃決賽的成員。那一仗，意大利0：4慘敗在西班牙腳下，並創下這賽事決賽歷來最大比數分差一仗。

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2012歐聯決賽西班牙4：0大炒意大利，邦路斯賽後哭慘了。（Getty Images）

他們顯然清楚記得那次恥辱，9年之後，果然成功復仇。就算早段落後，下半場出場時二人昂首闊步，依然信心十足，把握一次攻勢將皮球送入網窩為意大利扳平的人，就是邦路斯。不是運氣，也無關戰術，他後發先至快過所有人衝上來補射，全憑決心和鬥志。

意大利兩大長老居功至偉 決賽最佳邦路斯：足球返羅馬

意大利憑一次角球攻勢製造混亂，邦路斯門前執雞建功。（路透社）

修夫基麾下的英格蘭

相對而言，英格蘭一班沒有經驗的大賽新丁，乘主場威勢開賽一輪猛攻，梳爾後上射入精彩一球先開紀錄，實在難能可貴。他們領先後繼續進攻，一度迫得意大利混亂一陣子，不過意大利人韌力十足，並開始施展「老鬼波」，看準球證執法尺度，在背後一些小動作，踢得英軍眾將有點怯，不如初段般放膽進攻。有紀錄的犯規，全場意大利21：13英格蘭，毛手毛腳的不計其數，那就是經驗的分野。

英格蘭入球後變得保守，踢法不思進取，連前鋒卡尼、史達寧也愈縮愈後，坊間海量針對修夫基部署和臨場換人。然而這種踢法正是英格蘭能走得這麼遠的原因——今屆賽事英格蘭直到八強仍不失一球，分組賽1：0勝克羅地亞、0：0和蘇格蘭、2：0勝德國，八強4：0勝烏克蘭，直到四強對丹麥才失第一球。先求隱守，是修夫基麾下英格蘭的風格，它不會因為是一場決賽而突然改變過來。

修夫基領英格蘭史上首次晉身歐國盃決賽。（Getty Images）

【勞基梳爾開波兩分鐘先開紀錄】

變不變陣之間的零和遊戲

「為何這麼遲才換基亞利殊？」「為何戰術如此保守？」「為何英格蘭連突擊都無？」「點解要縮到咁後？」質疑修夫基的聲音源源不絕，英格蘭當然可以踢得更好，必須承認的是，意大利發揮較佳，球員不斷猛攻之下，英軍踢得有點慌亂。他們從未面對鬥志如此堅定旺盛對手，教練當時如貿然換入進攻球員，不一定有正面效果，一切都是賭博。

不少人認為，意大利主帥文仙尼臨場應變和換人均遠勝修夫基，因為他在下半場54、55分鐘已連換兩人。不要忘記的是，當時意大利仍落後0：1，必須作出變化。事實上，在67分鐘邦路斯趁亂射進扳平一球前，佔盡優勢的意大利仍未找到破敵良方，修夫基想守住1：0戰果，只是繼續本身風格。

到被追成1：1，是否可以較為進取？這點值得斟酌，尤其基亞利殊今屆多次後備上陣，均令英軍重掌優勢可見，或許值得一博。他選擇不博，當然也有他的理由——英格蘭每場慳力地踢，由四強對丹麥一戰下半場開始可見，體能上佔盡上風。可能考慮到此子出場英軍防守或暴露弱點，每次修夫基都是在對手體力明顯下滑時才派他上陣，惟今仗意大利球員戰至加時仍未露疲態，後防兩老基亞連尼和邦路斯更是愈踢愈醒神。戰至法定時間補時6分鐘基亞連尼快被沙卡超越時，竟誇張地一手揪着對方後領然後硬生生把他摔落地，那份力度和鬥心實在恐怖。

法定時間補時6分鐘基亞連尼一手揪着沙卡後領硬生生把他摔落地。（Getty Images）

【重溫修夫基5個換人的時間及情況】

十二碼編排是失策？

十二碼安排是修夫基備受批評的另一個地方，加時完場前，他換入23歲的拉舒福特和21歲的辛祖，結果二人分別在第三和第四輪射失。關鍵的最後一輪，更由只有19歲的沙卡主射，他同樣宴客並要承受英軍落敗罪人的惡果。用年輕小將肩負重責並失敗，修夫基被罵得體無完膚。

賽後修夫基將責任攬上身，「是我根據球員平日訓練表現決定十二碼劊子手」，強調全隊贏就一齊贏，輸就一齊輸，「互射十二碼完全是我的決定，我的責任。」英格蘭向來不擅長互射十二碼，歷來在世界盃或歐國盃9次互射十二碼輸掉7次之多，當中歐國盃只在1996年八強對西班牙贏過一次，那屆四強對德國修夫基正是唯一射失的「戰犯」，多年來背負罪人之責。世界盃頭3次全負，直到修夫基領軍的2018世界盃才取得首次突破，十六強十二碼射贏哥倫比亞，當時拉舒福特已是劊子手之一，負責第二輪並射入。

【重溫驚心動魄的互射12碼】

+ 11 + 11 + 11

再做一次「千古罪人」

找年輕球員負責第三至五輪十二碼，射失便被痛罵。可是有沒有想過，假如用史達寧、基亞利殊或軒達臣（假設不將他換出）來射，結果可能仍是一樣，被罵同樣是無可避免。事實上，軒達臣2018世界盃對哥倫比亞一仗已是劊子手之一，他是英軍五輪唯一一個射失的。身為射失十二碼的「千古罪人」，修夫基一上任便為此做準備，訓練一班沒有心理包袱的年輕人操刀，2018首次在世界盃射贏，今次就算輸掉了，小將們至少賺來寶貴經驗。值得一提的是，英軍門將比克福特互射十二碼階段亦救出兩球，可見賽前確已做足準備功夫。

英國《太陽報》在準決賽前曾列出英軍球員主射十二碼紀錄，辛祖和拉舒福特命中率均名列前茅，解釋了為何修夫基要換他們出來射十二碼。爭議位反而是，他們上場後連觸球的機會也沒有便要主射，無論心理和生理狀態均未準備好，壓力也十分巨大。沙卡在此之前從未主射，派他射第五輪明顯是要讓意大利門將當拿隆馬無路可捉，修夫基十分器重這個19歲小將，認為對方未來會成為一代球星，可見他視沙卡為秘密武器，可惜策略失敗告終。

修夫基解釋派沙卡射12碼有原因 堅尼：史達寧去咗邊！

英格蘭球員主射十二碼紀錄，辛祖和拉舒福特命中率均名列前茅。（英國太陽報）

青春殘酷實驗

以決賽的結果而論，網民紛紛怪罪修夫基。若將時間點拉長，回看他自2016年上任英格蘭主帥以來，掀起一場當地足球界從未有過的青春風暴。他信任年輕人，為球隊注入活力，最重要的是建立一支諸如奧雲、朗尼、謝拉特、林柏特、史高斯等「黃金一代」也沒有的團結團隊。修夫基麾下的英格蘭，一直不是靠華麗的進攻足球致勝，而是靠團隊精神。

場內11個球員、連同一班後備整個大軍不再各自為戰，英格蘭已不知多少年不能做到。過往由外籍名帥艾歷臣、卡比路帶隊做不到，麥卡倫和鶴臣當然也做不到。艾歷臣三次領軍大賽八強止步，卡比路2010世界盃十六強出局；藍斯爵士之後，只有卜比笠臣和雲拿保斯能分別帶領英格蘭晉身1990世界盃和1996歐國盃四強。

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修夫基與歐國盃冠軍擦身而過。（Getty Images）

修夫基用5年時間「砌」出一支足以問鼎冠軍的球隊，2018世界盃入四強後，再領軍首次晉身歐國盃決賽，球隊一路在進步，不應因為決賽失利而把他的功勞抹煞，甚至直呼要他問責下台。他在決賽的表現或許有不少不足之處，惟他由始而終信任年輕人、打破英格蘭球星各自為戰積習，均值得嘉許。安排三個年輕人當劊子手的決定亦看似殘酷，卻已埋下種子，說不定一年後的世界盃或之後的大賽，便是收成期。

有口痕友高呼：「如果由摩連奴領軍，一早就贏咗啦」，講笑咩，若由摩連奴做領隊，還會選入偉大的左後衛梳爾嗎？

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