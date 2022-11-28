世界盃2022︱美國隊擅改伊朗國旗或被重罰　揭事前未咨詢球員教練

美國與伊朗即將於香港時間周二深夜對壘，爭奪出線資格。賽前美國隊在社交媒體上的發文改動了伊朗國旗，惹來對方投訴，或有嚴重後果。



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美國跟伊朗在世界盃B組最後一輪相遇，這場賽事關乎出線資格，其中一隊只要贏波，即可肯定晉級淘汰賽。在這「不是你死就是我亡」的氛圍、加上兩地政治背景下，雙方交手備受矚目。

美國隊於周二晚深夜對伊朗。（Getty Images）

美國隊擅改伊朗國旗

不過美國隊日前在社交媒體上一個舉動，令氣氛更加緊張。事緣在上輪英格蘭對美國賽後，美國隊在Twitter分享了小組積分榜，惟當中的伊朗國旗遭到更改，刪去了代表伊斯蘭教真主阿拉的伊朗國徽，只剩下綠、白、紅三色；賽程表上的伊朗國旗亦有同樣改動。據指，有關圖片亦有在Facebook跟Instagram上發布。

然而這些圖片在發布的24小時後，已全部刪除，換回正確的伊朗國旗。美國足總發言人表示，改動伊朗國旗，是為了「支持伊朗女生爭取基本人權」，聲援該國國內示威。雖然美國隊最終「彈弓手」，但他強調美國隊「依然支持伊朗女生」。

據雅虎體育報道，美國足總發布有關圖片前，未曾咨詢球員跟教練，也沒有跟美國政府協商過。美國隊後衛獲加森馬文確認，自己事前不知道有關決定。「我們很專注眼前的目標（出線），但同時我們與伊朗女性在同一陣線，堅決相信及支持女性權益。」

伊朗近日國內爆發示威，爭取女性權益；伊朗球員曾於首場世界盃分組賽時拒絕唱國歌聲援，球迷也在場內發聲。（Getty Images）

伊朗向FIFA投訴 美國或被重罰

就美國隊的行為，伊朗足總已正式去信國際足協投訴，要求對方向美國隊發出嚴厲警告。伊朗足總法律顧問表示：「我們已向國際足協道德事務委員會（Morality Committee）反映，這違反了國際法及國際道德。美國隊一定要負上責任，他們試圖用這種行為去影響伊朗球員對美國時的表現。」

伊朗國營媒體《Tasnim News Agency》指，根據國際足協有關歧視（Discrimination）的條例，若任何人或球隊侵犯一個國家的尊嚴，最高可被罰禁賽至少10場，即意味美國隊或會因此遭踢出世界盃。

The legal advisor of the Iranian Football Federation says the sports association will file a complaint against the US Soccer Team to FIFA’s Ethics Committee after the US Men's National Soccer Team disrespected the national flag of Islamic Republic of Iran. https://t.co/z7uOrykk9k — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 27, 2022