游泳︱池江璃花子雙冠後流不甘心眼淚　瀨戶大也大橋悠依再戰奧運

巴黎奧運日本游泳選拔賽最後一天，「抗癌女飛魚」池江璃花子繼續力爭第二項個人賽資格，她繼100米自由泳後，50米自由泳同樣在決賽獲得第一名，可惜依然差一點點，最終僅獲100米蝶泳一項資格，賽後哭成淚人。

早前分別在男、女子400米混合泳失手的名將瀨戶大也和大橋悠依，則靠200米混合泳成功翻身，今夏再戰奧運。



池江璃花子。（Getty Images）

「這麼努力卻沒能取得成果，很不甘心」

日本游泳選拔賽，每個個人賽項目頭兩名泳手均有機會出戰巴黎奧運，條件是成績必須達到日本泳聯定下的標準時間。池江璃花子早前在100米蝶泳不敵17歲小將平井瑞希，得第二名，不過她游出的57.30秒，足以讓她獲得奧運入場券。那場比賽相當驚險，她僅以百分之一秒力壓第三名的松本信步，獲得奧運資格。

她之後在自由泳項目出場，周四（21日）晚上池江璃花子在100米自由泳決賽以54.15秒勝出，可惜時間未達標；今晚（24日）出戰50米自由泳決賽，游出24.88秒，再次獲得冠軍，可是與達標時間24.55秒相差0.33秒，未能再獲巴黎奧運個人賽資格。

池江璃花子直言對日本選拔賽賽果感到不甘心。（Getty Images）

3個個人賽項目，從初賽、準決賽到決賽，池江璃花子游完9場賽事，僅得100蝶一項能過關，池江50自賽後受訪回想今次賽事時「哭過不停」，「整體來說沒有一場游得好，這麼努力卻沒能取得成果很不甘心，沒能取得巴黎奧運資格我也無法感到高興，我認為這是個非常遺憾的結果。」

池江璃花子成功克服白血病，重返賽場，她的努力和堅毅精神感動世人，可是成績始終未能回復患病前的巔峰水平。日本女子50米及100米自由泳紀錄都是由她保持，前者24.21秒，後者52.79秒，從她在今次日本選拔賽的成績，兩者都跟2018年全盛期有相當大差距。就算是獲得巴黎奧運資格的100米蝶泳，她在今次選拔賽決賽成績也跟她創下的56.08秒日本紀錄相差超過1秒。

大橋悠依終憑200米混合泳再戰奧運。（Getty Images）

今屆日本選拔賽，不少高中新星湧現，令一班名將奧運資格危危乎，東京奧運女子200米、400米混合金雙金得主大橋悠依，里約奧運男子400米混合泳金牌得主兼前世界冠軍瀨戶大也，日前分別在400米混合泳失手，兩人在200米混合泳成功翻身。

大橋悠依在400米混合泳僅以4分38.89秒得第四，賽後她直言，200米混合泳再輸便要立即退役。結果她在200米混合泳決賽以2分09.17秒奪冠，與游出2分09.90秒的亞軍松平信步一起出戰奧運。

瀨戶大也在男子200米混合泳以1分56.87秒封王，成功獲得巴黎奧運資格。（Getty Images）

瀨戶大也在男子200米混合泳以1分56.87秒封王，成功獲得巴黎奧運資格，第三度出戰奧運，亞軍小方颯以百分之一秒未能達標，他的表情跟鄰線的瀨戶大也成強烈對比。

賽後瀨戶大也卻指今場沒有感到太大壓力，「我從小已在做這件事，只需嘗試保持冷靜，做我能夠做的事情，直到最後。」他豪言，「我會嘗試刷新個人最佳時間，在奧運贏得獎牌。」他的200米混合泳個人最佳時間為1分55.55秒，那已經是2020年的事。