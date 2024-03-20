巴黎奧運︱日本選拔賽高中生搶盡風頭　奧運金牌得主大橋悠依下馬

巴黎奧運日本游泳選拔賽再爆驚人賽果，繼瀨戶大也、本多燈在男子400米混合泳失手，連東京奧運金牌得主大橋悠依也在女子400米混合泳中敗陣，只得第四名。

不約而同的是，勝出賽事的再次是一位高中生、年僅17歲的成田實生。她是繼在100米蝶泳擊敗池江璃花子的平井瑞希、以及稱霸男子400米混合泳的松下知之，代表日本游泳隊出戰巴黎奧運的第三位高中學生。



東京奧運金牌得主大橋悠依在400米混合泳只得第四，一臉失落。（Getty Images）

大橋悠依再無退路：再輸便退役

混合泳是日本強項，28歲的大橋悠依是東京奧運女子200米及400米混合泳雙金得主，自然是出戰巴黎奧運的熱門。日本游泳選拔賽400米混合泳決賽，大橋悠依在蝶泳後守在第三，一到背泳便升上第一，轉蛙泳前領先第二位的谷川亞華葉0.44秒，成田實生、谷川亞華葉在蛙泳雙雙超越大橋悠依，並在自由泳持續領放，分別以首、次名觸池。

賽事頭兩名才可獲得奧運資格，大橋悠依最終只得第四名，未能到巴黎衛冕此項。即使東京奧運後，大橋悠依專注在200米混合泳，自言較遲重投用以應付400米混合泳體能要求的訓練，但仍難掩失望，「我本身游得不算差」。她表示會專心出戰周六的200米混合泳賽事，今場敗陣後她已再無退路，「入不到奧運代表隊等同退役，不惜任何代價我也渴望加入到。」

成田實生（左）、谷川亞華葉（右）將代表日本出戰巴黎奧運女子400米混合泳。（Getty Images）

成田實生 - 17歲混合泳超級新星

2006年出生、今年就讀高中二年級的成田實生，以4.35.40秒刷新日本高中生紀錄勝出，今次已不是她首次贏「大師姐」。

去年杭州亞運也是由她和谷川亞華葉代表日本出戰400米混合泳，谷川獲銀牌，成田獲銅牌；同屆亞運200米混合泳決賽，成田以2分10.76秒得第四，大橋悠依僅以2分15.01秒得第六名。

成田實生在日本游泳選拔賽勝出400米混合泳後握拳慶祝。（Getty Images）

成田實生和20歲的大學生谷川亞華葉再次雙雙代表日本，到巴黎奧運出戰400米混合泳。大橋悠依會否「提出退休」，或許取決在兩人身上，因為周六的200米混合泳成田實生和谷川亞華葉均會參賽。

成田實生的表現固然搶眼，但關鍵還是大橋悠依本身無復勇態，成田實生的個人最佳時間，跟大橋悠依在東京奧運200米混合泳決賽游出的2分08.52秒、400米混合泳決賽的4分32.08秒尚有一定距離。而大橋悠依今場游出4分38.89秒，跟她在奧運奪金的時間足足慢了超過6秒。

池江璃花子（右）與高中生平井瑞希（左）獲得出戰巴黎奧運100米蝶泳資格。（Getty Images）

平井瑞希 - 17歲日本新蝶后

同樣是17歲的還有平井瑞希，100米蝶泳因池江璃花子而備受注目，池江璃花子順利獲得巴黎奧運入場券，過程卻相當驚險。池江頭50米以26.35秒率先轉池，後50米被2007年出生的高中二年級生平井瑞希、大學生松本信步發力狂追，全場年紀最小的平井瑞希以56.91秒率先觸池。池江璃花子與松本信步幾乎同步觸池，結果池江成績57.30秒、松本57.31秒，由於只有頭兩名才獲得資格，池江以百分之一秒力壓松本獲得奧運入場券。

平井瑞希游進57秒，將首次參加奧運，2007年出生的小妮子揚言，「我仰慕池江前輩已久，想跟她一起參加奧運。在巴黎我會嘗試改寫個人最佳時間，爭取獎牌。」

平井瑞希連獲巴黎奧運50及100米蝶泳資格。（Getty Images）

根據國際泳聯紀錄，她的100蝶個人最佳時間（PB）為58.03秒，今次游出56.91秒已進步逾秒。目前日本紀錄是仍由池江璃花子保持的56.08秒，那是在2018年她尚未患病時做出。世界紀錄是瑞典名將施祖唐保持的的55.48秒。

平井瑞希在周二晚的50米蝶泳決賽亦以26.05秒勝出，個人已獲得50米及100米蝶泳兩項資格。女子50米蝶泳日本紀錄同由池江璃花子擁有，2018年創下的25.11秒，同時為亞洲紀錄。

18歲的松下知之將代表日本出戰巴黎奧運男子400米混合泳。（Getty Images）

松下知之 - 18歲天才泳手

男子隊方面日本也有高中生出戰巴黎奧運，2005年出生、18歲的松下知之在400米混合泳決賽以4分10.04秒封王，2016里約奧運項目銅牌得主瀨戶大也即使獲得第二名，成績4分10.84秒未達日本隊定下的4分10.63秒項目達標時間，在拿手項目錯失參賽資格。至於杭州亞運400米混合泳金牌得主本多燈，甚至連決賽也入不到，初賽僅游出4分16.97秒止步。

松下知之今個月才從宇都宮南高校畢業，賽事頭200米他僅排在第4位，餘下100米升上第3，不過一到最後一個泳式的自由泳旋即領前，並順利封王。瀨戶大也曾因「偷食」醜聞成為過街老鼠，身為世界冠軍級人馬，重返賽場後仍有一定表現，400米混合泳錯失資格在意料之外，他仍有機會靠200米混合泳出戰巴黎奧運。

12歲的富澤香珠出戰日本游泳選拔賽女子50米蝶泳。（琦玉縣水泳連盟）

日本游泳水平相當高，學界賽事競爭激烈，泳手人才輩出，今屆奧運選拔賽不止成田實生、平井瑞希、松下知之三位耀目高中生，還有大量中學和大學生參賽，甚至有好幾位潛質優厚的小學六年級生，例如今年只有12歲的富澤香珠，便在女子50米蝶泳初賽游出27.51秒，就算未能晉級決賽，亦能在42個參賽游手中獲第15名。

國內競爭劇烈，就算是大橋悠依、瀨戶大也這些奧運獎牌得主級數的名將，未能保持昔日高水平的話， 一樣會被小將淘汰。