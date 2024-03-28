足球｜李察利臣談世界盃聲淚俱下　出局後陷抑鬱曾萌生退役念頭

自「大哨」朗拿度掛靴後，巴西9號球員的表現似乎一直不如人意。

李察利臣（Richarlison）最近接受巴西《ESPN》訪問時，剖白作為目前「森巴軍團」的9號球衣主人，承受了很多攻擊及壓力，更在卡塔爾世界盃出局後，一度萌生退役及自殺念頭。



卡塔爾世界盃不敵克羅地亞出局後，李察利臣是其中一名落淚的球員。（Getty Images）

自從朗拿度穿上巴西的9號球衣後，這件球衣的份量彷彿再昇華，同時令未來的巴西「9號仔」繼任人壓力更大。無論是路爾斯法比安奴（Luís Fabiano）、費特（Fred，全名Frederico Chaves Guedes）、加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），在世界盃同樣未盡人意，加比爾捷西斯在2018世界盃更是1球不入，創下隊史9號最差表現紀錄。

李察利臣在卡塔爾世界盃接過這件9號球衣，縱然他曾經攻入精彩的倒掛金球，但當巴西在8強出局後，加上在私人事的夾擊下，這名熱刺前鋒慢慢被推往崩潰的邊緣。

「我去訓練之前便已想回家，因為我腦海一片混亂，甚至想跟一直陪伴我追夢的父親說：『爸，我想放棄了。』」說到這裏時，他開始聲淚俱下。

《ESPN》指，影響他的其中一個因素，是跟合作7年多的經理人Renato Velasco分道揚鑣，後者被指利用身份之便，盜用李察利臣錢財。去年9月面對玻利維亞的世界盃外圍賽，他被換走時在後備席上突然落淚，成為媒體焦點，當時他便澄清與場上表現無關。

李察利臣在訪問中落淚。（影片截圖）

李察利臣指那時剛踢完世界盃，正值生涯巔峰，但卻陷入抑鬱，「我未到想自殺的程度，但想退役。像我這種看起來內心強大的人，世界盃後也一切都像崩塌了，是一名心理醫生拯救了我。」

「心理醫生拯救了我的生命，我曾經腦海裏只想着垃圾，即使上網搜索也是如此，我只想看見與死亡有關的垃圾。」他表示曾有偏見，認為看心理醫生都是不必要及瘋狂的，但現在已改變想法，「現在我發現了這一點，這真的是我人生中最好的發現。」

李察利臣表示曾在搜尋引擎上，只查看有關於死亡的東西。（影片截圖）

巴西公布卡塔爾世界盃陣容時，徵召李察利臣並棄用羅拔圖法明奴（Roberto Firmino），便曾引起過巨大爭議，因為前者該季從愛華頓轉投熱刺，但在英超上陣9場仍未「開齋」。

世界盃結束後，他在球會表現持續低迷，全季英超上陣27場，僅在4月尾攻入全季唯一一球，更有球迷製作只有2秒的「全季入球精華」來諷刺他。

李察利臣亦對巴西足總聘請一名心理醫生表示歡迎，「國家隊有一名心理醫生來幫助球員這一點很重要，因為只有我們明白自己承受的壓力，不只是球場上，我在球場外承受的壓力更大。」

「今天有名心理醫生感謝我為足球世界帶來這次訪問，因為這非常重要，無論我們喜歡與否，這能拯救生命。」這名26歲的巴西球員補充道，他今季在熱刺新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）帶領下狀態回勇，在聯賽有10球進帳，並錄3次助攻。最近因膝蓋傷患休戰3場後，亦準備復出。