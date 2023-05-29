英超．人物誌︱高普剋星迪沙比　向哥帥偷師將白禮頓帶上歷史高度

去年9月當領隊樸達（Graham Potter）「拉大隊」帶同另外5個教練團成員離開轉投車路士，全世界認定白禮頓大禍臨頭。大半年過去，海鷗不止沒有崩潰，表現甚至更上層樓，今季3次面對利物浦都弄得高普焦頭爛額，新任領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）一躍成為豪門隊隊欲搶的當紅教練。

在10號仔已沒落的年代，迪沙比卻憑自創戰術將隊中一班技術型中場用得出神入化，球員年代他正是踢這個位置，礙於桀驁不馴個性、足球天份被埋沒，掛靴後在教練崗位發光發亮。



迪沙比與哥迪奧拿老友鬼鬼、惺惺相惜。（Getty Images）

向兩大名帥學習

今個球季英超最令人眼前一亮球隊，除了在聯賽榜領先的阿仙奴，就是踢法充滿侵略性的白禮頓。樸達花上3年多時間打下基礎，領海鷗循序漸進，上季獲得球會歷來最佳的第九名，迪沙比竟有本事輕鬆領軍更上層樓，英超第六名完季，球會史上首度獲得歐洲賽資格，而且更是第二最高級別的歐霸，足總盃亦戰至四強。鎖定歐戰資格後，迪沙比曾說：「球隊成就應較Big 6球隊封王更受尊敬」。反觀樸達4月初被車路士辭退，藍軍跌落聯賽下半版苦苦掙扎最終只得第十二名。

曼城領隊哥迪奧拿早前接受意大利Sky Sport訪問，便大讚對方，「我們在英超有個意大利教練，他叫迪沙比，他正在改變英格蘭足球很多事情，踢出了不起的足球，工作十分出色。」哥帥與迪沙比早有淵源，算得上是對方半個師父，上述一番美言，多少帶着愛徒成長的欣慰。

迪沙比視哥迪奧拿和另一名帥比爾沙為偶像，長年研究二人領軍球隊。2014年執教霍治亞（Foggia）前，迪沙比前往拜仁訓練基地取經，獲哥迪奧拿熱情招待，自此結為好友。初任教練時，迪沙比不見得特別標青，離開霍治亞後，2016年9月獲巴勒莫垂青，首度執教意甲球隊，未夠三個月便被炒。他又趁空檔向當時執教里爾的另一偶像比爾沙要求觀看操練，獲阿根廷老帥邀請他和教練團隊觀操一星期。

球員年代的迪沙比被指充滿天份，卻只踢過3場意甲。（Getty Images）

麻煩球員變身精明教練

AC米蘭青訓出身，迪沙比從未為母會上陣已淪人球，外借低組別球隊經年再被放棄；拿玻里落難時加盟，球會重返意甲未幾他又被外借，曾到羅馬尼亞搵食，終在意丙球會特倫托掛靴。整個球員生涯，只踢過3場意甲。當地球壇中人為之惋惜，認為以他天份，成就理應不止於此，他不以為然：「現實就是這樣，我只值得3場意甲」。

不知是玩笑還是認真，他說當上教練是因為「突然醒覺我浪費了整個球員生涯的時間」，「14年球員生涯中，大概兩、三年是有趣的，開始做教練猶如第二人生，了解自己昔日錯誤。」身為更衣室麻煩友，他擅長處理看來難搞的球員，「我做球員時也是那樣，當找到懂得跟我相處的教練，效率會更理想。」

球員年代累積下來的戰術修為，不知不覺間成為日後他當上教練的養份，2017年12月他再獲另一「救火隊」帥位，執教意甲升班馬賓尼雲圖，儘管未能扭轉球隊降班宿命，迪沙比麾下的控球在腳主攻踢法獲得讚賞，翌年6月當上薩斯索羅教練，開始綻放光芒。

迪沙比踢10號位出身，對這個位置的球員最有要求。（Getty Images）

白禮頓——由毫不吸引到一見鍾情

這支意大利小球會財力有限，迪沙比依然領軍踢出風格，首季得意甲第11，之後兩季都獲得第8名，2020/21球季僅因得失球差不及羅馬，失去歐協聯資格。2021年他首次離開意大利執教，到烏克蘭球隊薩克達當主帥，上任數月便因俄羅斯入侵未能繼續。他未有賦閒太久，便收到白禮頓的電話，「我接受（邀請）的原因有兩個，第一，我研究過球隊之後發現，即使它跟我的想法有距離，但我喜歡它；第二，跟會長和體育總監在倫敦首次見面便談了5小時，讓我明白很多事情。」

「這隊白禮頓是跟我最相似的球隊，最能跟我同步，球會沒有太多混亂，工作上給我很大自由。」他跟兩個副手Andrea Maldera和Marcello Quinto看畢球隊4、5場比賽，列出優點與缺點後才決定加盟，當時他對英格蘭足球興趣缺缺，「那並不吸引，我來到後，卻一見鍾情。」

迪沙比在球隊練習時不時大騷腳法。（Getty Images）

「新哥迪奧拿」專剋高普的黐線佬

迪沙比與跟他亦師亦友的哥迪奧拿一樣，對以控球主導比賽着迷，薩斯索羅2019/20球季在意甲控球率達到59.5%，僅次干地領軍的國際米蘭。無論排出4-3-3還是4-2-3-1陣式，關鍵是由一對懂得用波的中堅開始，在門將協助下引對手逼搶，加上一個負責控制節奏和派牌的中場10號仔，一對技術速度兼備的翼鋒，以速度閃電反擊制勝。

這套戰術剛好刑剋利物浦領隊高普的高速逼搶，3次對陣均處上風，英超1勝1和，足總盃踢對方出局。他說自己的足球哲學非常簡單，「所有教練都是小偷，不過要有一個新構思。我喜歡嘗試用足球來贏得比賽，希望享受它。」

當全世界以高速逼搶為潮流、傳統10號仔技術型中場球員幾乎消失，他偏偏創出這套專剋逼搶的戰術，陣中10號球員麥阿里士打，踢翼鋒的三笘薰、馬治，以至季中離隊的杜沙特，全部皆非身材高大健碩的技術型球員，個個在他麾下踢出生涯狀態高峰，令人不得不服。

迪沙比麾下一班技術中場由馬治、麥阿里士打到三笘薰，個個今季踢出高水平。（Getty Images）

他跟哥帥還有另一共通點——追求完美。「我事事追求完美，但完美並不存在，因此我的工作永遠不會完。我的想法是，希望能達到完美，那是否邁向瘋狂之路？很多教練都是有點瘋狂的，我想我是其中一個最瘋狂的。」

跟大部分意大利人一樣，一切自有一套哲學：「當我說瘋狂，意思是希望在生命中給予球員你重要的工作，在這個情況就是足球，你工作的視野。比爾沙為足球而生，我也是如此，非常接近執迷的地步。」

無論白禮頓是否留得住他，迪沙比已在球會留下印記。（Getty Images）

足球佔據他大部分時間，領軍大半年，對英倫仍所知不多，「就算我不常外出，但我愛白禮頓，想改善英語水平，在意大利所學跟這裏截然不同，影響着我。我有繙譯員，球員在球場上能明白我，但礙於語言，我未能跟他們建立我想要的關係。」迪沙比感慨，「我渴望到城內遊覽，可惜沒時間。」

在意大利經營多年無人問，轉戰英倫執教未到一年已為天下知，對哥迪奧拿的讚美，迪沙比一貫自信爆棚，「我當上教練10年，獲得好成績，讚賞來自每一處。」

「我不想改變任何事情，只做能力所及的，那就是在球隊留下印記。我想我已做到，同時一班球員亦值得讚賞。我只想以自己的方式做事，得到樂趣。」以他的搶手程度，海鷗下季未必留得住他，即使為時短暫，跟凱撒大帝的「我來，我見，我征服」（拉丁原文：VENI VIDI VICI）一樣，迪沙比在白禮頓已留下不可磨滅的功績。