德甲｜利華古遜拋離拜仁10分　格列沙加警惕勿鬆懈：我上季都試過

「It ain't over til it's over.」著名評述黃興桂引用的這句英文，香港球迷應該再熟悉不過——利華古遜中場大將格列沙加（Granit Xhaka）也深明這個道理。

他們在德甲擊敗降班區的科隆，在積分榜領先勁敵拜仁慕尼黑10分，但沙加表示球隊仍未贏得任何東西：「這是根據我上季的經驗而說。」



由於科隆早段便有球員領紅，多踢一人優勢下，利華古遜未有受太大考驗，作客以2：0勝出。餘下10輪，領先10分，利華古遜距離隊史首個德甲冠軍已愈來愈近，Opta預測拜仁奪冠機率也由早前的7%再跌至4.7%。

利華古遜今季在沙比阿朗素帶領下，各項賽事保持不敗。（Getty Images）

這支球隊在沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領下，今季各項賽事仍保持不敗。這名教頭表示球隊正處於絕佳位置，但被問到能否保持這一紀錄直至完季時，則回答得十分謹慎：「一場一場來。」

格列沙加亦認為不能鬆懈：「我們應為自己的位置而自豪，但目前仍什麼都未贏到——這是根據我上季的經驗而說。」阿仙奴上季曾在大好情況下接連失分，最終被曼城後上奪冠。

格列沙加分享過來人經驗，提醒球隊不能鬆懈。（路透社）

「我們（阿仙奴）當時也是領先第2名差不多分數，但最初未能贏得聯賽冠軍，因為我很了解這種經驗，並在更衣室向其他人分享。」沙加續說道。「餘下10場比賽情況下，10分是很多，但之後仍有『30分波』，所以一切仍未結束。」

這名瑞士中場去年夏天加盟利華古遜，隨即成為陣中主力。他表示隊友經常問起失冠相關經歷，「我被問到究竟發生了什麼，但很難用言語去解釋，你只能去感受。因此我們只能保持謙虛，每天勤奮工作，就像我們這一整季做的一樣，然後看看34輪比賽過後，我們會在什麼地方。」