英超｜加雲菲臘斯否認超重　稱哥帥批評「有點難以接受」

兩年前的歐國盃，加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）仍是英格蘭陣中，與迪格蘭賴斯（Declan Rice）一同鎮守中路的絕對正選；兩年後，他在曼城隨隊成為「三冠王」，但卻鮮有上陣機會，被不少球迷取笑為像夏薩特（Eden Hazard）一樣的「Freerider」。

他去年9月時受肩傷困擾一直無法出戰，但卡塔爾世界盃結束歸來後，被領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）稱他「超重」而被排除在名單之外，直至季尾大部分戰線均已塵埃落定時，加雲菲臘斯才能披甲上場——這似乎就是他這季的總結。

這名27歲的英格蘭國腳日前接受訪問時坦言，哥帥的那一句超重，讓他難以接受。



上季各項賽事上陣21場，雖然合計只有593分鐘，正選次數只有4場，坐穿冷板凳場數反而達24次，但最終仍興奮地高舉三項不同賽事的獎盃，當中包括不少球員都夢寐以求的歐聯冠軍。加雲菲臘斯幾乎「不費吹灰之力」地取得這樣的榮譽，作為球員他應該心滿意足吧？但事情似乎不是這樣。

加雲菲臘斯加盟曼城第一季便隨隊成為三冠王，但整季上場時間並不多，因而被球迷取笑為「Freerider」。（Getty Images）

去年12月征戰卡塔爾世界盃歸來後，曼城的所有英格蘭球員均回歸到名單之中，卻唯獨沒有加雲菲臘斯的名字，對此哥迪奧拿給出的原因是：「他（加雲菲臘斯）沒有受傷，當他歸隊時發現超重，我也不知為什麼，他的狀態不足以應付操練及比賽。」

這句話隨即被各傳媒大肆報道，據英國《曼徹斯特晚報》引述英國廣播公司（BBC）電台訪問，他對該次批評感到有點難以接受（a little hard to take），「因為人們將它放得很大，亦引起非常多人討論，我明白領隊只是作出他的評論，我尊重他。只是我當時沒有超重，明顯地他看待的方式不一樣。」

哥迪奧拿當時批評加雲菲臘斯超重，狀態離奇盡失。（Getty Images）

加雲菲臘斯續說他當時接受了哥迪奧拿的批評，並盡最大努力保持體態，但之後面對列斯聯的比賽他仍全程坐在後備席上。「從那時起，我的狀態都能夠應付每一場比賽，但那（超重）是我與球會工作人員之間的誤解之一。」只是該場賽前，哥迪奧拿還對記者開玩笑說「他的身體很完美，非常性感！」這句話相對地沒那麼多人知道，就算知道，要怎麼理解這句話也是一個疑問。

需要時間適應新環境

自出道起一直效力列斯聯的加雲菲臘斯，因技術出眾而被球迷稱為「約克郡派路」。過去他是球隊不可或缺的一員，歐國盃時也是修夫基（Gareth Southgate）的愛將，「在列斯聯時，我總是需要出戰每一場比賽。在曼城則不一樣，這裏有很多出色的球員，如果我想要在這裏獲上陣機會，我便需要融入這裏並推動自己。」

「這裏的足球水準高得難以置信，所以我知道我要在比賽中踢出非常頂尖的表現，去為自己爭取每一分鐘的上陣及正選機會。」他續說道。「我知道這很難，需要經歷一段掙扎的時間，但這亦正是我想要的。這也是我為什麼來到這裏。」

加雲菲臘斯過往在列斯聯是絕對主力，但來到曼城處境卻截然不同。（Getty Images）

洛迪卡斯簡迪（Rodri）上季表現神勇，歐聯決賽更射入致勝一球，如無意外加雲菲臘斯應該無法動搖他的正選防中地位；根度簡（ Ilkay Gundogan）雖然離隊，但高華錫（Mateo Kovacic）來投，加上本來便在陣中的菲爾科頓（Phil Foden）和貝拿度施華（Bernardo Silva）等，來季曼城中場位置的爭奪仍會相當激烈。

不過他表示不過過於悲觀，因為包括基亞利殊（Jack Grealish）和祖奧簡斯路（Joao Cancelo）等在內，不少球員最初加盟曼城時亦同樣表現不理想，但在經過一季調整後判若兩人。「我跟不少隊友談過他們在曼城第一季遇到的困難，他們的答案完全一樣，就是至少要用12個月，來真正理解領隊想他們做什麼。」

基亞利殊初加盟曼城時表現亦備受質疑，但在剛過去的球季已成為主力。（Getty Images）

「我很久之前便跟基亞利殊是朋友，我上年跟他聊過，當時他正為難以融入球隊而掙扎，他說他明白初到曼城的第一季非常困難。」加雲菲臘斯續說道。「希望下季我會踢得更好。」